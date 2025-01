La teleserie de Maximiliano Falcón se ha robado todas las miradas. Es que el central de Colo Colo se ausentó de la pretemporada y no se ha sumado a los trabajos bajo el mando de Jorge Almirón. Lo que pone en duda su continuidad y hasta avecina un desenlace dramático para el Peluca.

Esto debido a que su rebeldía no cayó nada de bien en el directorio de ByN. Por lo que buscan la fórmula para su salida lo antes posible. En el programa Todos Somos Técnicos se deslizó que como mínimo se exigen cuatro millones de dólares por la salida del uruguayo. Un monto elevado para el ex entrenador de Colo Colo que fiel a su estilo abordó el tema.

“Para mí no vale cuatro millones de dólares, quizás alguien lo paga, pero yo no (…) El vino como un experimento y acá resulto, es muy merecido. Pero me han preguntado anteriormente, si estamos hablando de Beckenbauer o no…”, expresó el Bichi.

Pero no quedó ahí ya que luego volvió a referirse sobre la situación del uruguayo y recalcó que puede marcar un precedente negativo tanto para Colo Colo como para el fútbol chileno.

“Estas jugando con el sentimiento de la gente. Un jugador muy querido pasa a no venir a entrenar y hasta provoca la reacción de sus compañeros. Mosa ahora no lo puede dejar partir. Esto puede provocar mañana la misma reacción de Cepeda o cualquier otro”, sentenció Borghi.

Falcón podría salir del club albo este martes.

¿Cuándo se define el futuro de Maxi Falcón?

Este martes ByN realiza una nueva reunión de directorio para definir el tema de refuerzos. En dicha cita se espera que Aníbal Mosa aborde el tema de Maxi Falcón y finalmente se pueda zanjar el tema de una vez. Cabe consignar que desde el jugador solo existe el deseo de dejar la institución para emigrar al extranjero.