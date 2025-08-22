Colo Colo deberá enfrentar a Palestino por la Fecha 21 del Campeonato Nacional, duelo que será clave para los Albos que tienen la oportunidad de despegar del noveno puesto con 27 puntos, posición que actualmente lo deja fuera de clasificar a competencias internacionales.

Por su parte, los Árabes llegan con un mejor presente en el cuarto lugar de la tabla con 35 unidades, disputando los primeros puestos de la Liga de Primera 2025.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Palestino y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Palestino juegan este viernes 22 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la Fecha 21 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

