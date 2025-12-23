Durante la temporada 2020, que en realidad terminó al año siguiente, Colo Colo estuvo en peligro serio de bajar a la Primera B. De hecho, los albos debieron jugar el partido de promoción, aunque salieron victoriosos en el estadio Fiscal de Talca, donde se mantuvieron en la élite.

Todo fue gracias a ese gol del argentino Pablo Solari que sirvió para vencer a Universidad de Concepción. Pero durante la fase regular, hubo unos festejos de Javier Parraguez que significaron un aporte trascendental para que el Eterno Campeón continúe sin perder la categoría en su historia.

El Búfalo le anotó un gol muy celebrado a Coquimbo Unido. También festejó un tanto contra el Audax Italiano. Todo eso fue importante a la hora de mantener al Eterno Campeón en la élite. Luego de su paso por Pedrero, Parragol jugó para los Piratas, Cobreloa y Deportes Iquique. También tuvo una aventura en Sport Recife de Brasil.

Javier Parraguez celebra junto a Ignacio Jara ese gol ante los aurinegros. (Marcelo Hernandez/Photosport).

De hecho, estuvo en el plantel de los Dragones Celestes que materializó su descenso a la Primera B del balompié naciona. Eso sí, terminó su contrato con el equipo de la Tierra de Campeones y está en condición de agente libre. Algo que llamó la atención de un club de Santiago en la división de plata.

Javier Parraguez festeja uno de los dos goles que convirtió en Deportes Iquique. (Alex Diaz/Photosport).

Se trata de Deportes Recoleta, que tiene serio interés en incorporar a Parraguez para afrontar la campaña 2026. Eso sí, la negociación avanza y hay algunos detalles por pulir entre el cuadro textil y el Búfalo, que tiene el visto bueno de Francisco Arrué. Aunque también otros clubes consultaron por el presente del ariete de 35 años.

Deportes Recoleta busca al ex Colo Colo Javier Parraguez para afrontar la Primera B 2026

Así las cosas, el ex Colo Colo Javier Parraguez podría tener una nueva experiencia en la Primera B, división donde podría volver a Santiago. El Búfalo cuenta con una vasta trayectoria: Huachipato, Santiago Morning, Deportes Puerto Montt y Santiago Wanderers forman parte de su currículum.

En 2023, Javier Parraguez jugó en Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En caso de poner la firma en el Reco, Parragol se sumaría al zurdo argentino Germán Estigarribia, quien confirmó su renovación para esta campaña. Uno de los tantos jugadores del elenco textil que ratificaron su estadía. Como el enganche Mikel Arguinarena o los centrales Francisco Alarcón y Christian Cepeda.

Además, Parraguez se sumaría a los dos refuerzos confirmados: Brayams Viveros y Gonzalo Álvarez y a un par más de jugadores que están a punto de ser oficializados como incorporaciones y ponerse a las órdenes del Pancho Arrué. El tiempo dirá…

Así quedó Deportes Recoleta en la tabla de la Primera B 2025

Deportes Recoleta tuvo una temporada muy irregular en 2025 y quedó fuera de los puestos de la Liguilla de Ascenso en la Primera B. ¡Revisa la tabla!

