Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 21 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido po r la F echa 20 del Torneo Nacional es Mega y este sábado 23 de agosto transmitirá el duelo entre Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, a partir de las 17:30 horas , en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Programación Fecha 21 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 22 DE AGOSTO

Colo Colo vs. Palestino a las 15:00 hrs , en el Estadio Municipal de La Cisterna.

, en el Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:30 hrs, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

Cobresal vs. Unión a Calera a las 15:00 hrs , en el Estadio El Cobre.

, en el Estadio El Cobre. Audax Italiano vs. Coquimbo Unido a las 17:30 hrs , en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad Católica vs. Unión Española a las 20:00 hrs, en el Estadio Claro Arena.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Deportes La Serena vs. Huachipato a las 12:30 hrs , en el Estadio La Portada.

, en el Estadio La Portada. Universidad de Chile vs. Everton a las 15:00 hrs , en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános. Deportes Iquique vs. Ñublense a las 17:30 hrs, en el Estadio Tierra de Campeones.

