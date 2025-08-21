El terrible desenlace que se vivió en el duelo entre Independiente y U. de Chile en Avellaneda lo está analizando la Conmebol. A la espera de una investigación profunda, ya habría una medida tomada en la Copa Sudamericana.

Según señala el diario Olé, el castigo será fuertísimo para ambos. “Mientras se ven y dan vueltas imágenes de la barbarie, la Conmebol analiza lo que ocurrió”, dice en primera instancia.

Luego indica que el estamentos sudamericano “se muestra firme: la tendencia, de acuerdo a lo que averiguó Olé post cancelación del partido, es que Independiente y la U de Chile serán eliminados de la Copa Sudamericana luego de los graves incidentes que ocurrieron el miércoles por la noche”.

La decisión de Conmebol según Olé

La decisión eso sí aún no ha sido informada oficialmente por Conmebol, aunque ya advirtieron sobre lo sucedido.

El error que ve Conmebol

“Vemos claramente un error la ubicación de los hinchas de la U en esa tribuna de arriba, con gente local abajo y sin separaciones. Y también observamos como una falla la forma en que la barra brava de Independiente ingresó a la tribuna que ocupaban los simpatizantes chilenos“, señalaron a Olé desde Conmebol.

En Independiente viajaron a Paraguay para hacer un descargo y reunirse con la dirigencia de Conmebol, cuya Unidad Disciplinaria será la que tome una decisión final.

Lo mismo hizo la U de Chile a través de su abogado, José Ramón Correa, quien será el que defenderá los intereses del cuadro universitario.

Las terribles imágenes de lo ocurrido en Avellaneda

Noticia en desarrollo…