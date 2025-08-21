Mariano Closs fue muy crítico con las hinchadas de Independiente y la de U de Chile. Pero también dejó un dato que puede ser fundamental respecto a la resolución de este partido cancelado por la revancha de los octavos de final en la Copa Sudamericana.

“Es el salvajismo de los hinchas de la U contra el salvajismo de los hinchas de Independiente”, apuntó Closs en un editorial que hizo en ESPN, donde fue muy crítico con el mensaje anti racismo que la Conmebol impone antes de cada partido.

Ante eso, el famoso relator argentino planteó que “entiendo la figura de los jugadores entrelazados, el mensaje anti racismo que emiten. Que es positivo. Pero hagamos algo porque luego en los estadios se contrastan. Conmebol habla con los presidentes de las naciones, alcaldes de las ciudades y la gente de seguridad”.

Mariano Closs fue muy crítico en ESPN. (Captura).

Y comenzó a detallar los pasos a seguir para la organización de un encuentro en Argentina. “Me dicen que hasta ahí llegan porque corresponde a quienes organizan y la ciudad donde se juega el partido de fútbol. Tengo el informe tras la reunión con todos los estamentos que competen: bomberos, empresas de vigilancia, salud, logística, tránsito municipal y administración de estadio”, aseguró Mariano Closs.

“Es la conclusión previa, no luego de esto: ‘en este encuentro la tribuna visitante será la sur alto, mientras que la parte inferior corresponde a la tribuna destinada a la afición local. Durante la reunión se planteó la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior, pero se informó que esa localidad estaba vendida”, destapó el connotado periodista y narrador.

La muestra de que no se respetó la sugerencia de seguridad. (Javier Vergara/Photosport).

Pero tuvo más. Por si faltaba algo. “Como medida preventiva se dispuso que la tribuna visitante se ubique personal de policía y seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas arrojen elementos o generen algún tipo de desorden. Estaba sugerido”, manifestó Closs. Algo que evidentemente no se aplicó en la noche del miércoles 20 de agosto.

Atenta la U de Chile: Mariano Closs dice que “Independiente no cumple con la seguridad ni la policía”

Mariano Closs tiene muy claro que la dirigencia de Independiente incumplió los consejos de seguridad para albergar la revancha ante U de Chile. Dio un dato indesmentible para confirmar su tesis de la negligencia que hubo en la directiva encabezada por Néstor Grindetti.

“La comisión directiva de Independiente no cumple con la seguridad privada ni con la policía. El problema es por qué tiene que hacer de policía la barra de Independiente y nadie los frena. Ahí está el problema de la dirigencia”, aseguró Mariano Closs.

Matías Zaldivia y el árbitro Gustavo Tejera miran las imágenes terribles que se dieron en la tribuna Pavoni alta. (Javier Vergara/Photosport).

También hizo una reflexión en torno a los terribles videos que se viralizaron por el mundo. “Por favor, son seres humanos, no pueden ir a clavarle un palo. Es la guerra, el enemigo. A uno le pegaron un palazo en la nuca y lo noquearon. Ni hablar del que saltó al vacío. Pasa en Brasil, donde pasa casi todo. Pero acá no se cumplió con la sugerencia respecto al manejo de la hinchada visitante”, culminó Mariano Closs.