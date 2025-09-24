Si no es uno de los torneos continentales más lindos del mundo, pega en el palo. La Copa Libertadores sigue su curso y con Mariano Closs como uno de los protagonistas.

El relator emblema de ESPN estuvo presente en una de las llaves que se disputaron durante estos días. Más específicamente la de Racing ante Vélez Sarsfield en el Cilindro de Avellaneda.

El duelo terminó con victoria de la Academia por la cuenta mínima, que sumado al idéntico marcador de la ida, los dejó instalados entre los cuatro mejores de la cita.

ver también Un chileno dentro y dos fuera: milimétrico VAR mete a Racing en semifinales de Copa Libertadores

Mariano Closs sube al columpio a un árbitro y es viral tras una polémica jugada

El popular relator estaba en el minuto 63′ en medio de una revisión por un polémico tanto para Vélez Sarsfield que se había concedido inicialmente, y que igualaba la serie.

Pero, tras la revisión del VAR se decidió que la pelota no había ingresado en su totalidad, por lo que el gol fue anulado, y tenía que venir el anuncio de Esteban Ostojich a todo el estadio, una de las novedades de esta Libertadores.

ver también Decisión de la Conmebol cambia todo para la Copa Libertadores FEM: Colo Colo y U de Chile atentos

Sin embargo, el juez se enredó en el sistema que está conectado tanto a la televisión oficial como al estadio. Su voz no se escuchó en el recinto, pero sí en las emisiones, lo que dio pie a un “singular” diálogo entre Mariano Closs y el árbitro.

Publicidad

Publicidad

“Esperá. ¿Hola?”, decía el juez. “Hola, sí. ¿Quién es?”, replicaba el relator de ESPN a lo que agregó: “Para mí número equivocado, ¿con quién quiere hablar?”, mientras el árbitro seguía intentando hablar vía micrófono hasta que se rindió. Todo se escuchó en TV.

Mira el momento que alcanzó más de 416 mil visualizaciones solo en la red social X (antes llamada Twitter):

Tweet placeholder

Publicidad