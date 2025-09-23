La Copa Libertadores ya tiene a su primer semifinalista confirmado. Este martes Racing logró sacar la tarea adelante y clasificó a la ronda de los cuatro mejores dejando en el camino a Vélez Sarsfield.

Luego del triunfo como visitante en la ida, la Academia definía la llave como local. Sin embargo, el Fortín estuvo a nada de amargarle las cosas y, de no ser por el VAR, pudo ser otro el resultado.

Y es que cuando las cosas estaban más complicadas, el equipo de Diego Valdés y Claudio Baeza encontraba la apertura de la cuenta en una polémica jugada. Una que la cabina terminó aclarando para que la fiesta fuera total en el Cilindro de Avellaneda, donde al igual que los otros chilenos, Gabriel Arias fue suplente.

Racing se salva gracias al VAR y deja a Vélez en el camino de Copa Libertadores

Racing logró timbrar los boletos a las semifinales de la Copa Libertadores sufriendo. La Academia se impuso otra vez por la cuenta mínima ante Vélez Sarsfield, sellando un global de 2 a 0 para clasificar a la próxima ronda.

Racing avanzó a semifinales de Copa Libertadores dejando en el camino a Vélez Sarsfield. Foto: Getty Images.

Pero las cosas no fueron fáciles para el elenco de Gabriel Arias. La visita se plantó a buscar el empate en el marcador y así poder estirar un poco más las cosas y tuvo la gran oportunidad en el segundo tiempo.

Publicidad

Publicidad

Cuando el reloj marcaba los 62′ minutos, un rebote le quedó servido a Imanol Machuca para rematar. El tiro se le coló al portero Facundo Cambeses, quien tomó la pelota cuando parecía estar ya dentro de la portería.

ver también Reemplazó al chileno Gabriel Arias, fue figura en Racing por la Libertadores y lo aplaudió: “Un compañero bárbaro”

El árbitro y su asistente salieron corriendo al mediocampo validando el gol, lo que silenciaba al Cilindro. No obstante, el VAR llamó para acusar que el balón no ingresó del todo y, en una situación milimétrica, mantuvo el 0 a 0 en el placard.

Fue así como hubo que esperar hasta los 82′ para que explotara la tribuna. Un centro cruzado desde la izquierda y por debajo encontró a Santiago Solari solo en el área para empujar la redonda al arco, sellando el 1 a 0.

Publicidad

Publicidad

Racing logra avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores y quiere seguir haciendo historia de la mano de Gustavo Costas. La Academia de Gabriel Arias despacha al Vélez de Claudio Baeza y Diego Valdés para ser el primer de los confirmados en la próxima ronda.

¿Quién será el rival de Racing en las semifinales de Copa Libertadores?

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores y ahora espera para conocer a su rival. Este saldrá de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, donde el Mengao lleva la ventaja tras el triunfo 2 a 1 en la ida en Brasil.

Publicidad

Publicidad

ver también Vélez responde a interés desde Colo Colo por Diego Valdés: “No hay ninguna propuesta”

¿Cuándo son las semifinales de Copa Libertadores?

Racing es el primero y espera por los otros tres clasificados a las semifinales de la Copa Libertadores. La ronda de los cuatro mejores de América se disputará entre el 21 y 29 de octubre, con programación por definir.