¡Vuelve la acción de la Copa Libertadores! El máximo torneo de clubes de la CONMEBOL regresa este martes con los duelos revancha por los cuartos de final.

Es en ese contexto, donde se conoció en las últimas horas que el partido que podrás ver esta semana completamente gratis a través de las pantallas de CHV, contará con chilenos en acción, ya que se trata del duelo entre Racing Club y Vélez Sarsfield.

¿A qué hora juegan Racing vs. Vélez por Copa Libertadores?

CHV, la señal que transmite la Copa Libertadores 2025 por TV abierta en Chile, informó que esta semana emitirá el duelo protagonizado entre la “Academía” y el “Fortín” a jugarse este martes 23 de septiembre a las 19:00 horas de Chile en el Estadio el Cilindro de Avellaneda.

Gran llave que tiene como favorito el conjunto de Gabriel Arias, ya que la “Academía” derrotó por 1-0 al conjunto de Baeza y Valdés en el pasado duelo de ida.

¿Dónde y cómo ver en vivo?

Este partido irá por la señal principal de CHV, además de ir completamente GRATIS por la señal online de www.chilevision.cl y la app Pluto TV.

CHV – Televisión por cable

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Eso no es todo, porque este encuentro también irá por las señales de pago ESPN Premium y Disney+ exclusivamente en su plan Premium.

Las otras llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores

Adicionalmente, al partido entre Racing y Vélez, otros tres duelos se celebrarán esta semana por Copa Libertadores, estos son:

Miércoles 24 de septiembre

Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 25 de septiembre

Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (2) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium. Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (2) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.2:41

