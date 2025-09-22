Vuelve la Copa Sudamericana, vuelve la U. Esta semana vuelve toda la acción de la CONMEBOL Sudamericana con los duelos de vuelta de los cuartos de final y uno de los grandes duelos será animado por la Universidad de Chile, quienes recibirán en Coquimbo al conjunto de Alianza Lima, tras el 0-0 firmado en Perú.

Trascendental encuentro para los universitarios que buscarán dar el gran golpe y avanzar a las semifinales del certamen CONMEBOL, pero de todas maneras este no es el único partidazo de la semana, además veremos en acción a otros grandes clubes del continente como Fluminense, Atlético Mineiro, Independiente del Valle y Lanús, entre otros.

Conoce la programación de los cuartos de final, vuelta de este partidazo; fecha, horario y dónde verlos en vivo, a continuación, en RedGol.

Programación de cuartos de final vuelta de Copa Sudamericana 2025

Martes 23 de septiembre

Fluminense (0) vs. Lanús (1) en el Estadio Maracaná a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+.

Miércoles 24 de septiembre

Atlético Mineiro (2) vs. Bolívar (2) e n el Estadio MRV de Brasil a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+.

n el Estadio MRV de Brasil a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN y Disney+. Once Caldas (2) vs. Independiente del Valle (0) a las 21:30 horas de Chile. Transmite DSports y DGO.

Jueves 25 de septiembre

Universidad de Chile (0) vs. Alianza Lima (0) en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a las 21:30 horas de Chile. Transmite DSports y DGO.

¿Cuándo se juega la gran final de la Copa Sudamericana?

Tras jugarse los duelos de vuelta de Copa Sudamericana, las fechas claves del certamen son las siguientes:

Partido de ida de semifinales: Entre el 21 y el 23 de octubre.

Entre el 21 y el 23 de octubre. Partido de vuelta de semifinales: Entre el 28 y el 30 de octubre.

Entre el 28 y el 30 de octubre. Gran final de la Copa Sudamericana: 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

