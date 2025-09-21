Universidad de Chile consiguió un buen resultado en su visita a Alianza Lima el pasado jueves, sellando el partido con un marcador 0-0 en Copa Sudamericana, regresando a Chile con un empate, sin goles.

A pesar de no lograr la victoria, el equipo volvió con calma y ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, que se jugará esta semana con los Azules de local, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Alianza Lima? Hora y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules e Incaicos , que se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

Universidad de Chile consiguió un empate 0-0 frente a Alianza Lima, en el partido de ida por los Cuartos de final de Copa Sudamericana 2025 – Photosport

