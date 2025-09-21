Es tendencia:
Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs. Alianza Lima: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Los Azules jugarán el partido de vuelta por los Cuartos de Final del torneo internacional.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile consiguió un buen resultado en su visita a Alianza Lima el pasado jueves, sellando el partido con un marcador 0-0 en Copa Sudamericana, regresando a Chile con un empate, sin goles.

A pesar de no lograr la victoria, el equipo volvió con calma y ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, que se jugará esta semana con los Azules de local, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Alianza Lima? Hora y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Alianza Lima, juegan el partido de vuelta este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

El duelo definitorio entre Azules Incaicosque se jugará esta semana, será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV y de manera online a través de su plataforma de streaming DGO.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

  • DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)
Estos son los 4 semifinalistas de la Copa Sudamericana, según la IA:

ChatGPT fue la herramienta seleccionada, que tras un análisis exhaustivo entre los ocho equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana, determinó que los clasificados a semifinales serán: Fluminense, Atlético Mineiro, Once Caldas y la Universidad de Chile.

