Mientras Cepeda lidera en Colo Colo, este es el inesperado jugador más valorizado de la U. de Chile

Colo Colo y la Universidad de Chile viven realidades opuestas en este 2025. Los albos quedaron fuera de toda lucha por títulos y recientemente sufrieron una dolorosa derrota en la Supercopa de Chile, justamente ante su archirrival, la U.

Los azules, por su parte, aunque prácticamente están sin opciones matemáticas de pelear el campeonato local a Coquimbo Unido, celebraron la obtención de la Supercopa y mantienen la ilusión en la Copa Sudamericana.

Más allá de esta diferencia deportiva, el sitio especializado en mercado de fichajes Transfermarkt sorprendió en los últimos días con una actualización de valores en la Primera División, donde posicionó a Lucas Cepeda como el jugador más valioso del torneo chileno , con un precio de 3,5 millones de euros.

Una cifra notablemente superior al resto, incluso por encima de los referentes de la U, que igualmente destacan en los primeros puestos. La Universidad de Chile se quedó con el segundo y tercer lugar del ranking, gracias a dos de sus figuras nacionales.

Fabián Hormazábal aparece en la segunda posición con una valoración de 2,8 millones de euros, lo que significa un alza de 0,3 millones respecto a la última actualización.

El podio lo cierra Lucas Assadi, la “joya” azul, quien protagonizó un salto de 1 millón de euros en su cotización, alcanzando los 2,5 millones. Con este valor, iguala o supera a futbolistas relevantes del medio local como Vicente Pizarro (2,5 M), Javier Altamirano (2,0 M), Maximiliano Romero (2,0 M), Lucas Di Yorio (2,0 M) y Sebastián Vegas (2,0 M), entre otros.

Lucas Assadi (izq.) y Fabián Hormazabal (der.) lideran el listado de jugadores azules “mejores valorados”. (Foto: Andres Pina/Photosport)

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga de Primera, según Transfermarkt: