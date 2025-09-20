Es tendencia:
Universidad de Chile

La espectacular campaña de Lucas Assadi en U de Chile hace subir su valor del mercado

El volante vive su mejor temporada como profesional, donde su valor de mercado va al alza con impresionantes números.

Por Cristián Fajardo C.

© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLucas Assadi se apunta como la gran figura de la temporada en la U.

Universidad de Chile ha vivido una revolución con el nivel de Lucas Assadi esta temporada, el volante que se ha puesto el equipo al hombro como hace mucho tiempo los hinchas lo pedían.

En un extraño año, el formado en los azules pasó de no ser considerado a ser titular indiscutido, donde levantó su nivel futbolístico, donde ya hay varios jugadores mirando su rendimiento.

Tanto así, que el jugador que tiene contrato hasta fines de 2026, ahora se impulsa como uno de los que más ha subido su valor de mercado, tanto así que se espera que termine el año como el más relevante en la U.

Según el sitio Transfermarkt detalla que los números de Assadi van en completa alza, donde en esta temporada pasó de un millón y medio de dólares hasta los 2.5 millones de dólares.

Lucas Assadi tuvo marca especial contra Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Cuánto cuesta Lucas Assadi?

El gráfico de Lucas Assadi va en completa alza con su actual campaña de Universidad de Chile, donde hay que considerar que en la campaña 2023 alcanzó un valor de mercado de 4 millones de dólares.

Algo que cambió rotundamente con su baja en rendimiento y casi no ser considerado en los partidos, donde bajó hasta llegar a 1.5 millones de dólares, según el citado medio.

Por lo mismo, ahora marca un repunte total para alcanzar los 2.5 millones de dólares, siendo una de las principales figuras del actual plantel de Universidad de Chile, donde ya esperan que al final de temporada aparezcan interesados, aunque por un monto mayor.

Pese a esto, Lucas Assadi en la actualidad no es el jugador más valorado económicamente, porque con 2.8 millones de dólares aparece Fabián Hormazábal.

