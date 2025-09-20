Los días han pasado desde que Universidad de Chile rescató un empate sin goles en su visita a Alianza Lima, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Perú.

Con la revancha a la vuelta de la esquina, que se jugará en la jornada del jueves en Coquimbo, los cuerpos técnicos sacan conclusiones de las sorpresas que pudieron ver de su rival.

Uno de los que fue todo un descubrimiento, según advierte la prensa peruana, fue Javier Altamirano, un jugador que no tenían del todo estudiado y que causó impresión.

Por lo mismo, fue uno de los más destacados del primer duelo que enfrentó a la U con los peruanos, donde ahora la prensa de ese país advierte al técnico Néstor Gorosito.

Javier Altamirano fue uno de los puntos altos de la U en Lima. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Qué decían de Javier Altamirano en Perú?

Javier Altamirano fue toda una sorpresa para la prensa peruana, quienes tras el partido consultaban por el talentoso volante, dado que no lo tenían en el radar de los jugadores azules.

Si bien había trabajo para neutralizar jugadores como Lucas Assadi o Charles Aránguiz, la aparición con un gran nivel del ex Huachipato fue un descubrimiento que los descompuso en varios minutos.

Por lo mismo, dentro del análisis de los peruanos el nombre de Altamirano movió el piso, donde el jueves en Coquimbo buscará neutralizar su juego, donde saben que es una carta gol de la U.