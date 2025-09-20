Universidad de Chile se prepara para la gran revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde este jueves debe recibir a Alianza Lima, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

Un duelo donde los azules tienen que salir a buscar la victoria para asegurar el paso a la ronda de los cuatro mejores del torneo internacional, donde algunos ya hablan de un favoritismo azul.

Así al menos lo hizo saber el ex Colo Colo, Patricio Yáñez, quien destacó el juego que tuvo la U en Lima, más allá de que el cuadro local hizo su juego y la trató de meter atrás.

“Me dejó buenas sensaciones la U, lo sufrió parte de la primera mitad con un Barcos que es muy importante para el juego ofensivo de Alianza, pero salvo aquellos minutos después la U fue muy superior, sólo faltó el gol”, comentó.

Javier Altamirano fue protagonista en el primer partido de la U vs Alianza Lima.

Pato Yáñez mira el futuro de la U en la Copa Sudamericana

Patricio Yáñez tuvo un largo análisis del partido de Universidad de Chile ante Alianza Lima, el que finalizó con el marcador sin goles en Matute y que deja la puerta abierta para la revancha.

Un duelo que está programado para la jornada del jueves en Coquimbo, donde para el comentarista deportivo la U la ve muy superior, donde miró una goleada, al estilo de Yolanda Sultana.

“La próxima semana no tengo duda que la U va a ganar con un amplio margen en el partido de vuelta. A Alianza lo había visto mucho más solido, pero la U jugó mejor”, explicó.

Mira el video:

