En un duelo que dio que hablar antes, durante y después, U de Chile alista la revancha en Coquimbo ante Alianza Lima y la prensa peruana ya calienta el partido con polémicas frases.

Es que pese al 0-0 de la ida, los locales no quedaron indiferentes al partido, acusando incluso farra de Gustavo Álvarez al quedar con un jugador más cuando se fue expulsado Carlos Zambrano.

Fue así que el “picante” panel de Denganche tuvo a populares periodistas incaicos que debatieron sobre el nivel de la U, pegándole con todo a su DT por no lograr anotar en un partido que pudo ganarlo.

¿Justificadas? Las críticas a Álvarez en U de Chile

Sandro Centurión, periodista Denganche, barrió con el entrenador de U de Chile por su planteamiento en Matute, donde empató 0-0 con Alianza Lima. Eso sí, sus compañeros no estuvieron de acuerdo con las críticas.

“Se va a jugar ante un rival en cancha sin público ante un rival donde su técnico es temeroso, tímido, tenía para matarlo ayer (jueves). Estaba con 10 jugadores Alianza y (Álvarez) no quiso ganar el partido”, dijo el comunicador.

En ese sentido, polémico periodista peruano puso de ejemplo la pasada Copa Libertadores que le costó la eliminación a la U, diciendo que “cuando le estaban ganando a Botafogo, se quedó con uno menos y la U se aguantó”.

“Son un equipo tímido, ojalá que Alianza enfrente de la mejor manera este partido y para Alianza no hay un momento tan especial de romper la racha ante los chilenos que ahora”, cerró.

Así le dieron al DT de la U:

