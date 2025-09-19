Alianza Lima y U de Chile dejaron abierta la llave para el partido de vuelta, tras haber igualado 0-0 en la ida jugada en Perú. Tras ello, el DT local Néstor Gorosito tomó la palabra y no se guardó nada.

“A mi entender, pudimos haber hecho un gol y lo hicimos. En el primer tiempo merecíamos ir ganando, como mínimo 1-0″, partió lamentando el exitoso estratega argentino, ídolo como jugador en la UC.

Fue ahí que al estratega se le preguntó por la revancha, donde el estadio Francisco Sánchez Rumoroso no tendrá gente tras el castigo de la Conmebol a la U de Chile y sus hinchas.

El palo de Gorosito a U de Chile

Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, calentó la revancha del partido de cuartos de final de Copa Sudamericana recordando la barbarie de Avellaneda que terminó en castigo para los azules.

“Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. Es una lástima, nuestra gente ha ido a todas las canchas. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro, reclamó el DT.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Gorosito recalcó que su equipo debe dejar atrás lo extrafutbolísitico, ya que “son partidos en los que debes estar muy fuerte de la cabeza. Salir y ver el estadio vacío, es difícil”.

ver también “Innecesario y absurdo”: En Perú atacan a Carlos Zambrano por expulsión ante la U

“Tenemos la máxima expectativa, la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos y vamos a ir a buscar para, si Dios quiere, clasificar”, cerró, con miras al duelo del próximo jueves, en Chile.