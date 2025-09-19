Pitazo final en Perú y el primer en hablar en U de Chile fue Charles Aránguiz, quien valoró el empate conseguido contra Alianza Lima y confía en un exitoso partido de vuelta en Coquimbo.

“En momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero la llave está abierta, fue un partido muy difícil. Alianza Lima tiene muy buenos jugadores, es un gran rival”, dijo el Príncipe.

Fue ahí que el referente azul fue consultado sobre el castigo de la Conmebol sin público de U de Chile en los estadios de local y visita, donde fue lapidario y espera que la apelación disminuya la sanción.

La queja de Charles Aránguiz a Conmebol

Charles Aránguiz, fiel a su estilo, no le hizo el quite a la pregunta y respondió con total honestidad por la sensación en U de Chile tras el castigo a sus hinchas en Copa Sudamericana.

“Es lamentable que no pueda estar el hincha aquí, pero nosotros estamos tranquilos porque cada día nos dan mucho apoyo (respecto a la ausencia para la vuelta en Coquimbo)”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

Justamente, el inicio del Mundial Sub 20 impide a la U jugar en el Estadio Nacional, por lo que ya se confirmó que en suelo pirata recibirán a Alianza Lima para la revancha.

ver también La lesión que sacude a la U para la vuelta de Copa Sudamericana ante Alianza Lima

El partido se jugará el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Ahí, ni público local ni visita podrán acceder al importante partido rumbo a semifinales de Copa Sudamericana.