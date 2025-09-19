Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Charles Aránguiz incendia la Conmebol por castigo a hinchas de U de Chile: “Nosotros estamos…”

El referente azul lamentó que en la vuelta en Coquimbo no puedan asistir los fanáticos bullangueros.

Por Nelson Martinez

Charles alzó la voz en U de Chile.
© U de ChileCharles alzó la voz en U de Chile.

Pitazo final en Perú y el primer en hablar en U de Chile fue Charles Aránguiz, quien valoró el empate conseguido contra Alianza Lima y confía en un exitoso partido de vuelta en Coquimbo.

“En momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero la llave está abierta, fue un partido muy difícil. Alianza Lima tiene muy buenos jugadores, es un gran rival”, dijo el Príncipe.

Fue ahí que el referente azul fue consultado sobre el castigo de la Conmebol sin público de U de Chile en los estadios de local y visita, donde fue lapidario y espera que la apelación disminuya la sanción.

La queja de Charles Aránguiz a Conmebol

Charles Aránguiz, fiel a su estilo, no le hizo el quite a la pregunta y respondió con total honestidad por la sensación en U de Chile tras el castigo a sus hinchas en Copa Sudamericana.

“Es lamentable que no pueda estar el hincha aquí, pero nosotros estamos tranquilos porque cada día nos dan mucho apoyo (respecto a la ausencia para la vuelta en Coquimbo)”, manifestó.

Publicidad

Justamente, el inicio del Mundial Sub 20 impide a la U jugar en el Estadio Nacional, por lo que ya se confirmó que en suelo pirata recibirán a Alianza Lima para la revancha.

La lesión que sacude a la U para la vuelta de Copa Sudamericana ante Alianza Lima

ver también

La lesión que sacude a la U para la vuelta de Copa Sudamericana ante Alianza Lima

El partido se jugará el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Ahí, ni público local ni visita podrán acceder al importante partido rumbo a semifinales de Copa Sudamericana.

Lee también
¿Será cábala? La camiseta que la ocupará la U ante Alianza Lima
U de Chile

¿Será cábala? La camiseta que la ocupará la U ante Alianza Lima

La U comienza a pagar uno de los castigos de la Conmebol
U de Chile

La U comienza a pagar uno de los castigos de la Conmebol

El nuevo e insólito castigo que la Conmebol le pone a Independiente
Copa Sudamericana

El nuevo e insólito castigo que la Conmebol le pone a Independiente

Viral: Árbitro se "burló" de River Plate y ya suma 1,5 millones de visualizaciones
Copa Libertadores

Viral: Árbitro se "burló" de River Plate y ya suma 1,5 millones de visualizaciones

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo