La U de Chile no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo en la recta final y terminó sellando un empate sin goles en Perú. El Romántico Viajero igualó 0 a 0 con Alianza Lima y definirá el boleto a semifinales de Copa Sudamericana en Chile con una importante duda.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez llegó con algunas bajas al encuentro y, luego de los 90 minutos en el vecino país, sumó una más. De hecho, según avisaron en las últimas horas, habrá exámenes para descartar un problema mayor.

La situación tiene más que preocupado al DT azul, ya que en esa zona de la cancha ha intentado recuperar a una figura sin éxito hasta ahora. Es por ello que lo que pase en los próximos días será clave para conocer el armado del equipo para tratar de avanzar a la ronda de los cuatro mejores.

Marcelo Díaz con un pie afuera de la vuelta entre la U y Alianza Lima

El empate sin goles entre la U y Alianza Lima dejó un tremendo dolor de cabeza para Gustavo Álvarez. Marcelo Díaz sorprendió a todos al salir en el entretiempo del partido y muchos se preguntaban si es que había pasado algo de gravedad con el mediocampista.

Marcelo Díaz preocupa a la U de cara a la vuelta con Alianza Lima por Copa Sudamericana. Foto: U. de Chile.

Con Israel Poblete aún recuperándose, las dudas se instalaron de inmediato y las noticias que llegan no son alentadoras. Y es que según reveló el periodista de DSports, Marco Escobar, en su cuenta de X (ex Twitter), el volante deberá someterse a estudios.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a lo señalado por el reportero, este viernes será vital para conocer la gravedad de las molestias de Marcelo Díaz. “Mañana (hoy) se hace exámenes Marcelo Díaz para confirmar o descartar un desgarro“, dijo.

ver también “Algunos jugadores necesitan…”: la furia de Gustavo Álvarez con el plantel de U de Chile en Perú

Si es que revela un problema físico en los estudios, Gustavo Álvarez tendrá un puzzle por resolver en la U. Si bien Israel Poblete está trabajando para volver a las canchas, hacerlo sin ritmo después de varias semanas y en una instancia tan importante puede costarle caro.

Quedará esperar para ver qué es lo que pasará con esta situación. El posible desgarro dejaría al margen a Carepato de la vuelta, donde el Bulla quiere dar el golpe sin hinchas en las tribunas tras el castigo de Conmebol.

Publicidad

Publicidad

La U ruega para que Marcelo Díaz no tenga nada grave y pueda estar a disposición ante Alianza Lima. El Romántico Viajero puede sumar un tremendo problema a días del encuentro con el que se juegan la gran chance de avanzar a semifinales de Copa Sudamericana.

¿Cuándo es la vuelta entre la U y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

A la espera de lo que pase con Marcelo Díaz, la U se prepara para lo que será la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana. El Bulla recibe a Alianza Lima en Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

ver también Matías Zaldivia saca la voz por la vuelta sin público por la Copa Sudamericana: “Sólo nos queda…”

¿Cuáles son los números de Marcelo Díaz esta temporada?

Con su actuación ante Alianza Lima, Marcelo Díaz llegó a un total de 32 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 2.129 minutos dentro de la cancha.

Publicidad