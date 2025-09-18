Una serie caliente por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se juega entre Alianza Lima y Universidad de Chile, la cual arranca en el estadio Alejandro Villanueva de Matute.

La llave entre peruanos y chilenos está marcada por la serie de restricciones que tiene la U, que no puede contar con sus hinchas debido a los incidentes producidos en el duelo de octavos de final ante Independiente en Avellaneda.

La Conmebol castigó a los azules con 7 partidos de visita y 7 partidos de local sin público en torneos internacionales, sanción que arranca este jueves en Lima.

La prensa chilena sufre en el estadio de Alianza Lima

Una situación tensa y polémica se produjo en la antesala al partido en Matute, y los más perjudicados fueron los periodistas chilenos, según reportó el enviado especial a Lima de RedGol Cristián Fajardo.

Nuestro reportero dio cuenta de una grave situación que se produjo cuando estaban ingresando los medios de comunicación chilenos al estadio Alejandro Villanueva, porque fueron revisados por la barra de Alianza Lima, para que no ingresaran lienzos de la U.

Los líderes de la hinchada local se acercaron a los reporteros chilenos y les pidieron mostrar todas sus pertenencias, señalando que “somos el primer control y después viene la policía”, situación que claramente no es normal.

La prensa chilena se quejó por el trato, porque además no los dejaban pasar al sector designado, hasta que llegó el comisario de la Conmebol para terminar con el serio incidente.

Antes del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile ya se produjo un problema.