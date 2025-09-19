Es tendencia:
“Algunos jugadores necesitan…”: la furia de Gustavo Álvarez con el plantel de U de Chile en Perú

El DT azul no quedó conforme con el empate rescatado en Perú ante Alianza Lima y mandó directo recado.

Por Nelson Martinez

U de Chile igualó 0-0 ante Alianza Lima, por los cuartos de final ida de Copa Sudamericana. Pese a quedar con la primera opción para la revancha, Gustavo Álvarez quedó molesto con el accionar de sus jugadores.

Post partido, el DT azul no se guardó nada por el resultado y también por el nivel de varios de sus dirigidos. Al respecto, manifestó que “no estoy conforme con el resultado, siempre se aspira a ganar. Pero sé las dificultades de jugar como visita”.

“No caigo que con diez se tenía que haber ganada. Sí tiene un menos, pero para atacar no para defender. Espero poder ganar la semana que viene y que este empate haya servido”, partió analizando.

¿Palo para sus delanteros? La furia del DT en U de Chile

A la hora de ser consultado sobre el nivel de sus delanteros, Gustavo Álvarez fue claro al responder que quedó con gusto a poco y le mando directo recado al grueso del plantel de U de Chile.

Hoy el nivel de algunos jugadores, no solo los delanteros, necesitan evolución. Yo soy el encargado, tengo que conversar con ellos y entrenar mucho. Juego de espalda, y como definir. Tenemos delanteros que tienen que recuperar su mejor versión. Confío mucho en ellos”, manifestó.

En ese sentido, el DT confía en clasificar a semifinales con U de Chile, pero para eso aclaró que hay que mejorar numerosos aspectos en el juego y nivel de algunos nombres.

“Tenemos imprecisiones que son un componente tecnico y emocional. Eso se soluciona dandole tranquilidad a los jugadores y con trabajo. El 0-0 se ve la falta de gol, pero hay varios detalles que tenemos que ajustar para la semana que viene”, cerró.

