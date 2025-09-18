Las 3 bajas que sufre Universidad de Chile ante Alianza Lima: ¿Llegan para la revancha?

Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima este 18 de septiembre. El Romántico Viajero disputa el partido de ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El primer encuentro se disputa en el Estadio Matute y Gustavo Álvarez debe enfrentar tres bajas importantes.

Es que hay un grupo de lesionados que han sido titulares en gran parte de la campaña. El tema es que aún no están al 100% y se especula que se retorno podría darse para la revancha en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

El cuerpo médico de la U informó de los tres jugadores que aún están entre algodones y que siguen su proceso de recuperación para la recta final del 2025. Lo que además de la Sudamericana implica la definición de la Liga de Primera donde los azules aún tienen chances de dar la remontada.

¿Cuáles son los lesionados de la U?

Según lo reportado este jueves 18 de septiembre, Universidad de Chile tiene tres bajas obligadas por lesión. Esto contempla a Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

El defensa central comenzó como titular con Gustavo Álvarez pero una rebelde lesión lo ha tenido fuera de los últimos encuentros. En específico es un desgarro muscular isquiotibial, por lo que ya está en rehabilitación.

Dicha lesión es la misma que el histórico volante, aunque estaría más cercano al retorno deportivo. Incluso se habla que se guardó justamente para la revancha del próximo 25 de septiembre.

Ahora por último Di Yorio también se indica que está en rehabilitación post menisectomía. El tema es que acá los plazos podrían ser más extensos da lo esperado y su retorno queda en duda. Además el trasandino vive una situación compleja ya que a final de año se termina su préstamo y por los montos a pagar, podría estar viviendo sus últimos meses en la U.