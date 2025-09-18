Universidad de Chile y Gustavo Álvarez tienen definida la formación del Chuncho para visitar a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De no sufrir imponderables, la U repetirá el once con el que goleó a Colo Colo por la Supercopa.

Así las cosas, en ESPN el ex defensa de la U, Rafael Olarra, explicó lo que puede hacer Marcelo Díaz en el mediocampo, de regreso al campo internacional en medio de las bajas por lesión de Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio.

“El ingreso de Díaz, que no lo veíamos hace largo tiempo en copa internacional… a nivel nacional también fue perdiendo protagonismo en este buscar velocidad y mayor dinamismo en el mediocampo“, manifestó Olarra.

Agregó que “lo que creo que el técnico Gustavo Álvarez está buscando hoy es esa posesión de calidad, que le quita el balón al rival, que le corta esa rapidez para buscar a los extremos. Él quiere cortarles el circuito de alimentación a los delanteros peruanos“.

ver también Diario peruano da por segura una victoria de Alianza Lima contra U de Chile y descarta castigo de Conmebol

La misión de Díaz contra Alianza Lima: quitar y tener el balón para la U

“¿Cómo se hace eso? Quitándole el balón al rival y teniéndolo de forma adecuada. Ese tridente de Díaz, Aránguiz y Altamirano puede funcionar bastante bien, ya lo hizo en la Supercopa contra Colo Colo“, complementa.

Díaz y Aránguiz liderarán el mediocampo de la U contra Alianza: Olarra revela la tarea de Carepato.

Publicidad

Publicidad

Olarra sentenció que “creo que Marcelo Díaz es una gran incorporación al mediocampo de la U, me parece que Álvarez quiere quitarle la pelota a Alianza y tenerla, para no ir a disputarla en velocidad“.

Cabe recordar que la U alineará probablemente con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; y Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

ver también Goleada en contra y arquero jugador: U de Chile y la última vez que jugó un 18 de septiembre

El duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima en Perú, está programado para este jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas.

Publicidad