Copa Sudamericana

Diario peruano da por segura una victoria de Alianza Lima contra U de Chile y descarta castigo de Conmebol

El popular diario peruano, Líbero, palpita desde ya una victoria de Alianza contra los azules pese a destacar la goleada del Chuncho contra Colo Colo en la Supercopa.

Por Diego Jeria

Prensa peruana ya palpita el triunfo de Alianza contra la U.
Universidad de Chile visita a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, este jueves por la noche. Y la prensa peruana siempre tiene una sabrosa visión cuando se trata de los rivales, más aún si se trata de un equipo criollo.

Así fue que el popular diario Líbero ya espera una victoria de Los Íntimos contra el Chuncho: “la alineación de Néstor Gorosito para ganar en Matute“, publicaron agregando que Alianza “realizó algunas variantes en el once que buscará imponerse hoy ante la U de Chile“.

Por otro lado, aseguran que Alianza no arriesga castigo debido a “la visita” de hinchas peruanos al hotel de concentración de los azules. Los forofos locales armaron boche con festival de fuegos artificiales de madrugada, perturbando el sueño de los jugadores de la U.

La hinchada blanquiazul acudió hasta el hotel de concentración del conjunto visitante para lanzar fuegos artificiales. ¿Puede haber sanción? Un suceso similar ocurrió previo a lo que fue el duelo que afrontaron los azules contra Independiente de Avellaneda en los octavos de final del torneo Conmebol en Argentina, por lo que se pudo conocer la firme postura del máximo organismo sudamericano de fútbol”, manifestaron.

La barra de Alianza Lima llegó al hotel de U de Chile en la previa de la Copa Sudamericana

Descartan castigo y elogios a la U

Añaden que “pese a que existieron algunos fundamentos y pruebas, el área legal decidió rechazar todo tipo de acusación puesto que, no se logró comprobar que los aficionados del Rojo hayan explosionado pirotecnia en las afueras del hotel donde descansaba la delegación chilena en Buenos Aires, Argentina”.

Líbero destaca a la U supercampeona, pero desde ya cuenta con un triunfo de Alianza y descarta castigo por madrugazo de los hinchas al Chuncho.

Eso sí, Líbero tuvo elogios para el Chuncho, Charles Aránguiz y Nicolás Guerra, destacando que Universidad de Chile viene de derrotar con una contundente goleada a Colo Colo en la Supercopa.

Alianza Lima tendrá que recibir a la U de Chile, actual campeón de la Supercopa chilena. Ello, luego de que, el último domingo, el Romántico Viajero derrotara por 3-0 a su clásico rival, Colo Colo. (…) El vigente campeón de la Supercopa de Chile, viene de golear 3-0 a los Albos”, añadieron.

El medio peruano sentencia que “el máximo referente en la U será el experimentado volante y capitán, Charles Aránguiz; en tanto, una de las principales cartas de gol para los chilenos es el atacante, Nicolás Guerra, que viene de una destacada actuación frente al Cacique. Con todo ello, El Bulla apunta a ser un duro oponente para los blanquiazules, por lo que no pueden confiarse ni bajar la guardia”.

