Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Los violentos lienzos contra U de Chile en Lima: “Lloran por TV y así clasifican…”

La barra de Alianza Lima calentó con todo el encuentro, donde colgó lienzos contra la U por toda la capital peruana.

Por Cristián Fajardo C.

Los hinchas de Alianza Lima colgaron lienzos por toda la ciudad.
Los hinchas de Alianza Lima colgaron lienzos por toda la ciudad.

Esta noche Universidad de Chile debe visitar a Alianza Lima, por el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se han encendido los ánimos.

A la visita que realizó la barra del cuadro local al hotel de concentración de la U en la zona de San Isidro, donde lanzaron fuegos de artificiales en dos tandas en la madrugada, ahora se suma otro punto.

Todo, porque los hinchas no se han tomado con calma el duelo con los azules, dejando en claro su amistad con Colo Colo, por lo que lo están viviendo como un Superclásico.

En ese sentido, ofensivos lienzos han aparecido en diferentes sectores de la ciudad de Lima, que son apuntados a la U, la Conmebol y los incidentes contra Independiente en Argentina.

Violentos lienzos contra U de Chile en Lima, Perú.

Violentos lienzos contra U de Chile en Lima, Perú.

La barra de Alianza Lima llegó al hotel de U de Chile en la previa de la Copa Sudamericana

ver también

La barra de Alianza Lima llegó al hotel de U de Chile en la previa de la Copa Sudamericana

Clima hostil para la U en Perú

Así se han visto en varias publicaciones en redes sociales de la barra de Alianza Lima, donde han dejado ver algunas pancartas que han puesto por la ciudad para calentar a Universidad de Chile.

Publicidad

“Lloran por TV y así clasifican”, dice uno de los mensajes que fue colgado afuera del Estadio Nacional de Lima, donde buscan calentar el partido de esta noche en Matute.

No fue el único, porque otro iba dirigido directamente a la entidad del fútbol en Sudamérica: “Conmebol hijo de pe… Nosotros también queremos pegarles”.

Esto, sumado a los lienzos que fueron a poner fuera del hotel de concentración en la zona de San Isidro, que calentaron de gran manera el ambiente en Perú.

Publicidad

Revisa fotos:

Lee también
La incendiaria portada en Perú por el partido contra la U
U de Chile

La incendiaria portada en Perú por el partido contra la U

Las claves de la formación de la U para enfrentar a Alianza
U de Chile

Las claves de la formación de la U para enfrentar a Alianza

La barra de Alianza se metió al hotel de la U
U de Chile

La barra de Alianza se metió al hotel de la U

Video: Grave lesión de compañero de Iván Román en Bolivia
Copa Sudamericana

Video: Grave lesión de compañero de Iván Román en Bolivia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo