Esta noche Universidad de Chile debe visitar a Alianza Lima, por el primer partido de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde se han encendido los ánimos.

A la visita que realizó la barra del cuadro local al hotel de concentración de la U en la zona de San Isidro, donde lanzaron fuegos de artificiales en dos tandas en la madrugada, ahora se suma otro punto.

Todo, porque los hinchas no se han tomado con calma el duelo con los azules, dejando en claro su amistad con Colo Colo, por lo que lo están viviendo como un Superclásico.

En ese sentido, ofensivos lienzos han aparecido en diferentes sectores de la ciudad de Lima, que son apuntados a la U, la Conmebol y los incidentes contra Independiente en Argentina.

Violentos lienzos contra U de Chile en Lima, Perú.

ver también La barra de Alianza Lima llegó al hotel de U de Chile en la previa de la Copa Sudamericana

Clima hostil para la U en Perú

Así se han visto en varias publicaciones en redes sociales de la barra de Alianza Lima, donde han dejado ver algunas pancartas que han puesto por la ciudad para calentar a Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

“Lloran por TV y así clasifican”, dice uno de los mensajes que fue colgado afuera del Estadio Nacional de Lima, donde buscan calentar el partido de esta noche en Matute.

No fue el único, porque otro iba dirigido directamente a la entidad del fútbol en Sudamérica: “Conmebol hijo de pe… Nosotros también queremos pegarles”.

Esto, sumado a los lienzos que fueron a poner fuera del hotel de concentración en la zona de San Isidro, que calentaron de gran manera el ambiente en Perú.

Publicidad

Publicidad

Revisa fotos: