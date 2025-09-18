Universidad de Chile juega esta jornada un importantísimo encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde debe visitar a Alianza Lima en Perú.

Los azules, tras los graves incidentes ante Independiente en Argentina, tendrán otro duro encuentro, esta vez ante el cuadro limeño, donde los ánimos se han puesto bien calientes en las últimas horas.

Todo, porque la noche previa al partido un grupo de la barra brava local se dejó caer en el hotel de concentración de los azules, donde hubo lienzos y fuegos artificiales en contra de la U.

Fueron en tres oportunidades en que se dejaron caer en el hotel ubicado en San Isidro, donde intentaron mover la tranquilidad de los jugadores, además mostrar ofensivos lienzos.

Los hinchas de Alianza Lima mostraron lienzos en el hotel de la U en Perú.

¿Qué pasó con la barra de Alianza en el hotel de U de Chile?

Fue pasada la medianoche cuando la barra de Alianza Lima comenzó a jugar un partido aparte contra Universidad de Chile, con miras al duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Primero fue un grupo que se acercó con tres lienzos, donde apuntaban la violencia vivida por los hinchas de la U en Argentina, en modo de burla y para calentar a los azules.

Tiempo después vino el lanzamiento de fuegos artificiales, el que se realizó en dos tandas, pero alejado un tanto del hotel, teniendo en cuenta que la seguridad privada tenía la calle cerrada.

Pese a esto, fueron tantos los que despertaron a la delegación, en una movida de años en Sudamérica y que ahora los peruanos ocuparon para calentar el ambiente.

Revisa el video: