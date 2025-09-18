Este jueves se vivirá un esperado duelo por cuartos de final de Copa Sudamericana en donde Universidad de Chile se enfrentará a Alianza Lima. Ante eso, una conocida figura del cuadro peruano lanzó sus predicciones sobre el resultado del encuentro.

A las 21:30 horas de este 18 de septiembre los azules saldrán a la cancha a buscar un importante triunfo en el estadio Alejandro Villanueva, en donde la previa ya vienen tensando el encuentro desde hace algunos días.

Histórico de Alianza Lima analiza el partido contra la U

Los azules llegan de conseguir la Supercopa contra Colo Colo por un contundente 3 a 0 y buscarán seguir con la racha de triunfos frente al cuadro peruano.

Ante esto, Diego Penny, exarquero de la selección peruana, Diego Penny, se refirió al encuentro de este jueves.

En conversación con el programa Al Ángulo de Movistar, señaló: “A pesar de lo que voy a decir, sigo pensando que Alianza Lima tiene muchas chances de avanzar a semifinales”.

Asimismo, el arquero que jugó las eliminatorias sudamericanas del 2010, 2014 y 2018, comentó que los dirigidos por Gustavo Álvarez han desarrollado una gran temporada, por lo que no será un rival fácil para el conjunto peruano.

“La U de Chile viene de hacer una Libertadores muy buena (…) hizo partidos espectaculares. El partido que lo golpeó a la U es contra Estudiantes en Santiago, ese partido lo saca de la siguiente fase de octavos”.

Añadiendo que “es un equipo duro, que tiene mucha movilidad arriba, que tiene lesiones, pero a pesar de todo lo que he dicho, creo que Alianza en este tipo de partidos va a sacar a relucir el juego que tiene, que es un juego distinto”, explicó.

U de Chile vs Alianza Lima

Este 18 de septiembre se jugará el partido de ida en Perú, mientras que la definición de la llave se juega en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el próximo 25 de septiembre.

