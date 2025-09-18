Un histórico de Colo Colo lanzó un inesperado guiño a Universidad de Chile para mostrarle su apoyo en el esperado duelo que tendrán los azules este jueves contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán la victoria en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima este 18 de siempre a las 21:30 horas, en un importante partido en el que llegan después de conseguir una gran victoria contra su archirrival.

Hace algunos días, Universidad de Chile se coronó campeón de la Supercopa contra Colo Colo, y a pesar del contexto, un ídolo del equipo, campeón de Copa Libertadores el año 91, dejó atrás la rivalidad histórica y entregó su apoyo a la escuadra.

ver también Formación de U de Chile para la ida contra Alianza Lima: la decisión hípica de Gustavo Álvarez

Figura de Colo Colo sorprende al apoyar a la U

A través de sus redes sociales, Carlos Caszely, el goleador de los albos, compartió un registro bailando un pie de cueca con Mary Valencia, delantera del primer equipo de Colo Colo femenino, con un texto que sorprendió a muchos.

“Soy chileno, soy colocolino y soy de todos los equipos chilenos que nos representan en torneos internacionales”, señaló de entrada, haciendo un guiño a los azules que son el único equipo nacional que sigue disputando una de estas competencias.

En la misma línea, se refirió a las fiestas dieciochera. “Me gustan las empanadas, el choripán y el chancho en piedra, me gusta la música chilena y sus fiestas patrias. Desde muy niño bailo cueca chilota y chora con orgullo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Lucas Assadi tatúa en el alma el Romántico Viajero: potente declaración de amor a U de Chile y sus hinchas

“Ayer después de algunos años volví a bailar y qué mejor que con la delantera de Colo-Colo femenino, Mary Valencia”.

Los partidos que enfrentará la U

Este 18 de septiembre se jugará el partido de ida, mientras que el cierre de la llave se juega en Chile, el próximo 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso ubicado en Coquimbo.