Por primera vez en casi tres años, el entrenador Gustavo Álvarez regresa a Perú, en esta ocasión al mando de Universidad de Chile para el duelo de ida con Alianza Lima por los cuartos de final en Copa Sudamericana.

Previo a llegar a nuestro país, donde ya supo ser campeón con Huachipato y el cuadro azul, el nacido en Lomas de Zamora tuvo un recordado paso por la nación incaica, en equipos como Sport Boys de Callao y Atlético Grau de Piura.

Es un suelo que conoce muy bien Álvarez y donde aprovechó la jornada matinal de su segundo día de concentración en Lima, para realizar una particular rutina que para muchos, incluso dentro de la U, era desconocida.

La particular rutina de Álvarez en Lima

El enviado especial de RedGol a suelo peruano, Cristián Fajardo, entregó sabrosos detalles de cómo fue la mañana del plantel azul en esta ciudad, que para los futbolistas fue de descanso previo al último entrenamiento por la tarde en la Villa Deportiva Nacional (Videna).

En medio de las estrictas medidas de seguridad en las afueras y dentro del Swiss Hotel, en el exclusivo sector de San Isidro, se apreció que Álvarez salió a trotar por las calles de Lima y se mantuvo fuera del recinto por cerca de dos horas, antes de volver a sus labores.

Una llamativa forma de calmar los nervios con miras a un duelo clave para el futuro internacional de la U en este 2025, y donde muchos ojos en Perú estarán puestos en el argentino, pese a que ya rechazó de plano la opción de dirigir a esta selección.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por cuartos de final en Copa Sudamericana 2025, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana, este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.