La alegría de haber ganado la Supercopa ante Colo Colo no le duró mucho a la U de Chile. En medio de la preparación para el duelo por Copa Sudamericana, se conoció que Gustavo Álvarez está en la mira de la selección de Perú.

El entrenador del Romántico Viajero es uno de los objetivos que destaparon en las últimas horas en el vecino país. Una situación que llega justo previo a los cuartos de final del torneo continental ante Alianza Lima, lo que ha levantado algunas sospechas.

La noticia la siguen de cerca en la selección chilena, donde también tiene su nombre en carpeta para el nuevo proceso. Es por ello que el DT decidió sacar la voz y contar la firme sobre su opción de irse a la Bicolor.

Gustavo Álvarez le hace el quite a Perú y sólo piensa en la U en Copa Sudamericana

La selección de Perú busca levantarse después de quedar afuera del Mundial y comienza a buscar un nuevo entrenador. Uno de los nombres en carpeta es el de Gustavo Álvarez, quien ha tenido dos años más que destacados al mando de la U.

Gustavo Álvarez calmó a los hinchas de la U ante el interés de Perú. Foto: Photosport.

La noticia causó ruido en las últimas horas y, con el Bulla llegando al vecino país para disputar la Copa Sudamericana, el DT aprovechó de hablar. “Será un partido complicado, es una llave de ida y vuelta, un rival que viene haciendo las cosas bien en el plano local e internacional así que difícil“, señaló.

Gustavo Álvarez se enfocó en el partido ante Alianza Lima, al que quiere vencer a toda costa y se lo dejó bien claro a sus dirigidos. “Hay que superar al rival como siempre, para ganar hay que superar al rival y es un buen equipo al que hay que superar“.

Pero ante la insistencia de la prensa local por saber sobre su opción de llegar a la banca de Perú, país donde ya dirigió a Sport Boys y Atlético Grau, fue categórico. “Estoy cien por ciento enfocado en la U“.

Eso sí, no tuvo problemas en revivir su etapa por esas tierras. “Hay tantos recuerdos, porque uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Acá en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido“.

Gustavo Álvarez evita pensar en el futuro y sólo trabaja con la mira puesta en el desafío que tiene por delante la U. El DT también suena en Chile para tomar el lugar de Ricardo Gareca, por lo que de seguro tendrá cosas por analizar a fin de año.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras la Supercopa, Gustavo Álvarez ha logrado dirigir 80 partidos oficiales en total en la U de Chile. En ellos ha conseguido 47 triunfos, 16 empates y 17 derrotas, con 160 goles a favor y 71 en contra.

¿Cuándo juega la U?

Gustavo Álvarez por ahora no piensa en otra cosa que no sea ayudar a la U a avanzar en Copa Sudamericana. La llave de ida por los cuartos de final ante Alianza Lima se disputará este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas.

