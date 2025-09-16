La U de Chile tuvo un tremendo envión anímico previo a uno de los partidos más importantes de la temporada. Luego de vencer a Colo Colo en la Supercopa, el Romántico Viajero se prepara para enfrentar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez se verá las caras ante Alianza Lima en una ida en Perú en la que quieren sacar el mejor resultado posible. Así por lo menos lo dejó claro Rodrigo Contreras, quien anticipó lo que será el duelo contra el club hermano de su archirrival.

Pero eso no fue lo único. El delantero sabe que perdió terreno luego de la gran actuación de Nicolás Guerra ante Colo Colo y, con Lucas Di Yorio lesionado, espera tener una oportunidad que pese a todo, no le preocupa mucho.

Rodrigo Contreras es pura fe para clasificar con la U en Copa Sudamericana

La victoria ante Colo Colo en la definición de la Supercopa dejó a la U con la moral arriba. El Romántico Viajero se llena de optimismo para lo que viene y saldrá a pelear por la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Rodrigo Contreras valoró el triunfo ante Colo Colo previo a disputar un choque tan importante para la U en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Rodrigo Contreras habló previo al viaje a Perú y adelantó lo que será el choque con Alianza Lima. “Va a ser un partido durísimo, pero vamos con las ganas y con el envión del Superclásico para buscar un resultado positivo“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el Tucu destacó la importancia que tuvo la Supercopa en el plantel. “Hizo muy bien para el grupo, para lo que venía. Ese partido nos da un envión anímico muy importante para buscar el resultado en Perú“.

ver también No bajan los brazos: Matías Zaldivia sigue soñando con un tri con la U con torneo y Sudamericana

Consultado por las críticas que ha provocado la clasificación de la U en el escritorio por los incidentes ante Independiente, el atacante le restó importancia. “Vamos a pensar en fútbol, no vamos a entrar en polémicas. Vamos a jugar y a buscar la clasificación, para llegar a la vuelta más tranquilos“.

Finalmente, el Tucu abordó la pelea en el ataque, donde Nicolás Guerra irrumpió con todo luego de ser figura ante Colo Colo. “Somos cuatro delanteros, Nico lo hizo bien, jugó un gran partido. Lo importante es que la U gane“.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Contreras deja en claro que la U se ilusiona de verdad con pelear la Copa Sudamericana. El delantero apuesta a dar la sorpresa en Perú para luego definir todo como locales y así estar más cerca de una nueva estrella continental.

¿Cuáles son los números de Rodrigo Contreras en la U?

Con su actuación en la Supercopa, Rodrigo Contreras llegó a los 33 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos ha marcado 9 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 1.381 minutos dentro de la cancha.

ver también ¿Lo dedicó? La explicación de Nicolás Guerra a su furioso festejo de gol ante Colo Colo

¿Cuándo juega la U?

Rodrigo Contreras y la U se enfocan en lo que será su visita a Alianza Lima por Copa Sudamericana. La ida por los cuartos de final del torneo se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas.

Publicidad