La U de Chile tuvo una dulce revancha y le terminó festejando un título en la cara a Colo Colo. El Romántico Viajero se quedó con la Supercopa luego de vencer por 0 a 3 al Cacique en un duelo donde aprovecharon de vengarse de lo ocurrido días atrás.

En el Superclásico por la Liga de Primera fue el Eterno Campeón el que celebró en el Estadio Monumental en una jornada polémica. Uno de los protagonistas en ambos duelos fue Javier Correa, quien pasó de agarrarse con Michael Clark a salir lesionado en el primer tiempo.

La situación fue recordada en el Estadio Santa Laura este domingo, con dardos desde el elenco estudiantil contra el delantero. Esto directamente desde el mandamás azul, que le recordó que aún está pendiente una denuncia en su contra.

En la U no se olvidan de su amenaza a Javier Correa

El triunfo de la U en la Supercopa tuvo a varios jugadores de Colo Colo en la mira. En el Bulla no se olvidaron de lo que pasó en el Estadio Monumental días atrás y le sacaron la lengua a sus archirrivales.

Uno de los nombres contra los que apuntaron desde el elenco estudiantil fue Javier Correa. El delantero tuvo una serie de gestos polémicos contra el Romántico Viajero, por lo que ahora le tocó recibir de vuelta todo.

Quien tomó la batuta al respecto fue Michael Clark, presidente de Azul Azul y quien lo acusó de insultarlo e incluso amenazó con una denuncia. “Con la gente de ellos no hemos hablado y la verdad que no hay ningún apuro”, remarcó el mandamás de la U.

“Los tiempos para ver una denuncia son bastante largos, hemos estado en cosas bastante más importantes que ver al señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer“, añadió.

Finalmente, desde la U recordaron que Javier Correa por ahora no ha dicho nada sobre su actitud tras aquel Superclásico. “Yo lo dije ese día, que yo pensé que lo había dicho en caliente, no se disculpó y creo que habla muy mal de él“.

Quedará esperar para ver si es que en los próximos días hay algún tipo de reacción del delantero sobre el episodio. Lo cierto es que ambas partes quedaron con sangre en el ojo y de seguro tendrán algo que decir en su próximo cara a cara.

Javier Correa fue blanco de burlas en la U luego de ganarle la Supercopa a Colo Colo. El atacante no pudo ser protagonista y sigue con su mala racha ante un Romántico Viajero que otra vez lo amargó.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Tras la Supercopa, Javier Correa ha logrado disputar un total de 29 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 15 goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 2.376 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de saber si Javier Correa podrá ser opción, Colo Colo se prepara para volver a competir en la Liga de Primera. El Cacique verá acción el viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas recibiendo a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.