Tras la batalla jurídica ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol por la Copa Sudamericana, se iba a abrir otros flancos. Uno de ellos es lo que dejó el pasado Superclásico ante Colo Colo por parte de Javier Correa.

Mientras en Azul Azul esperan una respuesta positiva a la solicitud de suspensión de la Supercopa ante los albos, el encuentro en el Estadio Monumental es un hecho difícil de olvidar en el CDA.

Y es que Michael Clark aún tiene en su memoria el incidente con el cordobés, donde tras enfrentarse con el pariente de su compañero Víctor Felipe Méndez le insultó con palabras de grueso calibre. Además de los gestos dentro de la cancha que sacaron ronchas.

ver también Sufre Colo Colo: La U buscará las “penas del infierno” para Javier Correa tras insultos a Michael Clark

Situaciones en contra de Javier Correa que, al menos desde los reportes de días previos, no iban a dejar pasar e iban a ir con todo contra el goleador del Cacique. Pero, ¿en qué quedó todo?

¿En qué queda la denuncia de la U a Javier Correa?

De acuerdo a Radio Cooperativa, desde Universidad de Chile preparaban una denuncia contra Javier Correa. Esto, luego que el argentino habría gritado a Clark “hijo de pu…, controlá a tus hinchas que después le pegan y andan llorando, hijo de pu…“

ver también Es definitivo: U de Chile denunciará a Javier Correa ante Tribunal de Disciplina

Pues bien, según da cuenta el periodista Cristián Alvarado de ADN Deportes en su cuenta de X (antes llamada Twitter), la última sesión del Tribunal de Disciplina tuvo una importante novedad.

Publicidad

Publicidad

El comunicador indicó que “Javier Correa por el momento no ha sido denunciado por Universidad de Chile ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP”, junto con agregar otro detalle: “La sesión del Tribunal de Disciplina se adelantó y se reunieron en la jornada de ayer”, cerró.

De esta manera, hasta el cierre de esta edición desde el Centro Deportivo Azul no han realizado acción alguna contra del delantero trasandino del Cacique por lo que puede estar presente en los siguientes compromisos de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Próximo partido de Colo Colo

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile por la Supercopa de Chile este domingo 14 de septiembre, a las 15:00 hrs, en el Estadio Santa Laura.