Que Universidad de Chile se enfocara en su defensa ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol para buscar avanzar en Copa Sudamericana, no les hizo olvidar lo que sucedió tras el último Superclásico donde cayeron ante Colo Colo, en especial con el delantero argentino Javier Correa.

Desde Azul Azul y particularmente su presidente Michael Clark todavía tienen en su memoria el incidente con el cordobés, donde tras enfrentarse con el pariente de su compañero Víctor Felipe Méndez le insultó con palabras de grueso calibre. Sin olvidar tampoco sus gestos dentro de la cancha.

Si bien al día siguiente del Superclásico se dio a conocer la intención desde la U de entablar una denuncia a Correa por estos hechos, en el cuadro laico estaban enfocados en ganar el litigio judicial ante Independiente. Con ese tema resuelto, ahora van con todo contra el goleador de Colo Colo.

Tras ganar en Conmebol: La U va con todo contra Correa

Es que luego que el delantero argentino le gritara a Clark “hijo de pu…, controlá a tus hinchas que después le pegan y andan llorando, hijo de pu…“, desde Azul Azul tomaron la decisión, según reporta Radio Cooperativa, de informar del hecho al Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“La U reportará al delantero colocolino frente al Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusándolo de insultos contra Clark y el roce con un hincha azul, que fue invitado por el albo Víctor Felipe Méndez”, se indicó en el programa Cooperativa Deportes.

Así las cosas, se espera que la próxima semana, la regencia laica ponga el tema en el ente jurídico del fútbol chileno para buscar medidas en contra de Javier Correa, que podría traer más problemas a Colo Colo para el tramo final en Liga de Primera.

¿Cuándo volverán a enfrentarse albos y azules?

Si todo transcurre con relativa normalidad, Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en la Supercopa 2025 el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.