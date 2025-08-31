Javier Correa fue el jugador de Colo Colo que más calentó el Superclásico 198, aunque motivado por una cizañera pregunta en torno a un supuesto ninguneo de Marcelo Díaz. Una cuestión que el referente de Universidad de Chile salió a aclarar para evitar que creciera la bola de nieve.

Pues bien, el “9” de los albos no pudo anotarle a Cristopher Toselli. Pero sí mandó una pelota al poste. Uno de los tres tiros del Cacique a los tubos del arco que custodió el habitual reserva del desgarrado Gabriel Castellón. También tuvo un gesto luego del pitazo final de Cristián Garay.

Festejó con fervor muy cerca de Charles Aránguiz, de Toselli y de Nicolás Ramírez. También hizo la seña de que la U es un equipo chiquitito con sus dedos. Por si eso fuera poco, en camarines Correa se vio involucrado en un incidente que fue detenido a tiempo.

Javier Correa y su festejo de la victoria alba. (Javier Vergara/Photosport).

Todo lo describió primero Rodrigo Gómez en la señal de Cooperativa Deportes. “Hay una persona en la zona mixta de Colo Colo que le dijo algo a la pasada a Correa. Él lo va a buscar para aclarar la situación. Se transforma en un verdadero lío. Sale del camarín Carlos Caszely, está detrás de una mampara con auspicios”, narró el citado comunicador. Quedó grabado para la TV.

Javier Correa tuvo un álgido diálogo en la zona mixta. (Captura TNT Sports).

Publicidad

Publicidad

“En la salida, se detuvo a dar una nota al paso a TNT. Y cuando va caminando, una persona encapuchada con un polerón gris le dice algo. Correa se devuelve, lo encara y lo vuelve a increpar. Ahí se genera la problemática. De hecho, sacan a las cámaras que accedieron a esa zona, fue un tema que en dos segundos saltó la chispa”, expuso Gómez. Las imágenes del canal le dieron la razón.

Todo lo ocurrido fue captado por las cámaras de TNT Sports. (Captura Todos Somos Técnicos).

ver también Johnny Herrera lapida a Arturo Vidal tras el Superclásico 198: “Fue un centro estorbo”

Javier Correa protagoniza caldeado diálogo post Superclásico que ganó Colo Colo

Javier Correa tenía muchas ganas de que Colo Colo celebrara en el Superclásico 198, algo que finalmente ocurrió. “Fue una situación complicada y tensa que se dio a la salida. Lo esperábamos para hablar, venía de buen ánimo, sonriente”, expuso Rodrigo Gómez sobre el “9” albo.

Publicidad

Publicidad

“Esta persona, que no sabemos quién es, provoca la reacción del delantero. Estaba apoyado en una valla papal en el estacionamiento. Correa lo vio pasar a 30 centímetros, estaba al lado. Le pudo decir lo que quiso”, aseguró el citado comunicador, quien vio todo in situ.

Javier Correa fue frenado para evitar una pelea. (Captura TNT Sports).

Fue necesaria la intervención de terceros para que la situación no pasara a mayores, pero se dio un momento muy caldeado a vista y paciencia de muchos testigos. Por suerte, lo peor se evitó…

Publicidad

Publicidad