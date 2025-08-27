Polémica en la previa del Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile. Un gesto del capitán azul, Marcelo Díaz, encendió los ánimos antes del partido que disputarán albos y azules este domingo 31 de agosto en el Monumental y motivó a Javier Correa a hacer un potente descargo.

En conferencia de prensa, el volante del Bulla miró hacia el piso cuando le hacían una pregunta sobre Colo Colo. En el Monumental, Correa contestó: “¿Después hablamos de paz y de ser diferentes? Muestra la hilacha. Yo lo tuve en frente, nunca me dijo nada“.

Si bien Marcelo Díaz aseguró que jamás intentó denigrar al Cacique y que en verdad se trató de un malentendido, el daño quedó hecho y sumó un nuevo incentivo para ambos equipos de cara al Superclásico.

En los medios, la cosa también se prendió. En ESPN, Mauricio Pinilla disparó con todo contra Javier Correa por sus palabras. “Tiene que bancársela calladito. Si le gustó celebrar, le gustó cantar y le gustó tirar frases a la tribuna también, vender humo…”, declaró.

Pinilla: “Correa, vendiste más humo que cualquiera”

“Correa, te digo a la cámara: vendiste más humo que cualquier otro antes, así que ahora no tienes por qué quejarte. Calladito y anda a jugar el partido del fin de semana con la boquita cerrada”, dijo el exdelantero de U. de Chile.

En todo caso, Mauricio Pinilla también le tiró las orejas a Marcelo Díaz. “No es que miremos que Colo Colo para abajo, la U no está puntera, Marcelo Díaz dice que el equipo está bien, sí, está a 12 puntos del puntero, posiblemente en unos cuartos de final de Copa Sudamericana, pero no digamos que está tan bien tampoco”, dijo.

