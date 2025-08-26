La gran polémica del Superclásico tuvo que ver con una frase de Marcelo Díaz en la última conferencia de Universidad de Chile, la que llegó rápidamente al estadio Monumental para calentar de sobremanera a Javier Correa en Colo Colo.

Una mirada hacia abajo del capitán de la U fue la mecha que encendió el duelo del domingo en Macul, donde se calentó el choque de los equipos más populares.

Si bien el Chelo Díaz aclaró que nunca se burló, además que llamó a Correa para decir que pisó el palito con una pregunta de un periodista, la tarde futbolera ha tenido diversas opiniones sobre el tema.

Así fue como Marcelo Vega se metió de lleno en la polémica, luego de declarar en TNT Sports que Marcelo Díaz buscó esto, además que le enrostró el apoyo de Colo Colo con lo que pasó en Argentina.

Marcelo Díaz llamó a Javier Correa para explicar el mal entendido. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también “Me dijo que…”: detalles del telefonazo de Marcelo Díaz a Javier Correa tras polémicos dichos

¿Qué dijo Marcelo Díaz en el Superclásico?

Fue en el programa “Todos somos técnicos” donde se encendió el debate con lo que pasó con Marcelo Díaz en el Superclásico, donde esta vez fue Marcelo Vega quien explotó y no le creyó las explicaciones.

Publicidad

Publicidad

“Mala aclaración, mala la aclaración, no lo aclara. Fue una broma, no es el momento para tirar bromas”, explicó por las disculpas asegurando que jamás fue una broma.

Por lo mismo, le sacó en cara los apoyos en los últimos días, dejando en claro que pese a todo lo que pueda decir, el volante de la U “miró hacia abajo”.

“Cuando Colo Colo te apoya, Vidal te apoya, estuvieron con ellos por lo que pasó en Argentina, no era el momento”, cerró.

Publicidad

Publicidad