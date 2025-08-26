Una primera polémica encendió el Superclásico donde Colo Colo debe recibir este domingo a Universidad de Chile por la Liga de Primera 2025, en el estadio Monumental.

Una situación que se generó en base a un mal entendido, donde se le hizo pisar el palito a Javier Correa con una supuesta burla de Marcelo Díaz en el Centro Deportivo Azul.

Fue durante la conferencia de prensa, en una pregunta de Colo Colo, donde el capitán azul le llamó la atención algo y dijo “por qué están mirando para abajo”, lo que fue tomado como una burla a los albos.

Algo que hizo explotar a Correa que le respondió con todo desde el Monumental: “¿Después hablamos de paz y de ser diferentes? Muestran la hilacha. Yo lo tuve en frente nunca me dijo nada. Para ser guapo acá (en conferencia) está bárbaro, pero frente a frente ahí se tienen que decir esas cosas”.

Marcelo Díaz quiso evitar una polémica inventada en el Superclásico. Foto: Andres Pina/Photosport

ver también “Miran para abajo”: Marcelo Díaz desata furia en Colo Colo por polémico comentario

¿Qué le dijo Marcelo Díaz a Javier Correra?

Una situación que comenzó a elevar en tono en las redes sociales, pero fue Marcelo Díaz el que de inmediato quiso poner un freno, en radio Cooperativa donde se comunicó.

Publicidad

Publicidad

“Sí, sólo para aclarar y lo matamos de una. Caneo me pregunta y como está en primera fila, le pregunto por quá mira para abajo. No me estoy burlando, no le mando un mensaje a nadie, me parece coherente del periodistas que estaba en Colo Colo de hacer cizaña de algo que no ocurrió, Correa responde sin saber lo que pasó acá”, explicó Díaz.

“Estamos en un momento donde no generaremos conflictos porque no los necesitamos. Ya venimos de lo de Argentina, no nos vamos a disparar en los pies con una declaración previa al superclásico. Le mandaré un mensaje a Correa que le hicieron pisar el palito de una forma que no es correcta”, detalló.

En ese sentido, aseguró que no es el momento de polémicas y menos por algo que definitivamente no pasó y fue inventada por una pregunta de un periodista que mal entendió todo.

Publicidad

Publicidad

“Es grave en el sentido que se genera un conflicto, no por un dicho de un jugador que somos los que vamos a jugar, que se genera en un cizaña externa. Nosotros ya venimos de violencia, de situaciones que no acomodan y no es el mensaje. No les vamos a tirar una declaración a un jugador de otro equipo porque no corresponde y no interesa. Es un mal entendido que genera en los hinchas un rechazo espontáneo que pude significar algo mayor. Se los aclaro de inmediato y se cierra el tema”, finalizó.