Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 198 del fútbol chileno. Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un duelo que puede marcar un antes y un después en ambos elencos.

Pero el encuentro de este domingo 31 de agosto ya sumó un nuevo condimento con un particular cruce entre Marcelo Díaz y el plantel albo. Lo que se desató durante la jornada de este martes.

Todo comenzó con una curiosa reacción del Bicampeón de América. Al ser consultado por Colo Colo en conferencia de prensa, el volante se levantó de su asiento y lanzó la siguiente frase: “¿Por qué miran para abajo?”. Lo que hizo alusión al momento crítico de los albos que de momento están fuera de todas las copas internacionales para el próximo año, al marchar 10° en la tabla.

Así las cosas, esto llamó la atención entre hinchas azules y albos, ya que Díaz había estado alejado de este tipo de conductas. Pero como era de esperarse, la réplica vino de inmediato.

¿Que dijo Javier Correa contra Marcelo Díaz?

En la conferencia de prensa de Colo Colo, Javier Correa fue consultado por la actitud de Marcelo Díaz. Lo que desató la furia del delantero trasandino.

“¿Después hablamos de paz y de ser diferentes? Muestran la hilacha. Yo lo tuve en frente nunca me dijo nada. Para ser guapo acá (en conferencia) está bárbaro, pero frente a frente ahí se tienen que decir esas cosas”, lanzó molesto el ariete.

Pero el tema no quedó ahí, y hasta recordó las burlas tras lo ocurrido ante Fortaleza donde murieron dos hinchas de Colo Colo.

“Me sorprende porque nosotros empatizamos, pero ellos no cuando ocurrió lo de Fortaleza, ellos dicen que son diferentes. Soy muy directo y no tengo problemas en decirle en la cara que no hay que vender humo. La gente no te va a querer por lo que digas a la prensa. Me parece que vende mucho humo, no hay que ser despectivo con nadie, porque el fútbol da vueltas”, sentenció.

