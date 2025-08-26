Mucha fuerza toma Gustavo Quinteros para volver a Colo Colo. A pesar de que hace algunas semanas dijera que tenía ganas de dirigir una selección o un equipo en Argentina, parece ser que el Monumental será otra vez su destino.

En caso de concretarse su arribo se encontrará con un peso pesado en el plantel al que quiso cortar el 2023: Emiliano Amor. El DT, que aspiraba a mantenerse al año siguiente en el cargo, había decidido su salida.

Así lo dejó en claro el ex presidente del Club Social y Deportivo Matías Camacho, quien aseguró que tras la operación de su tobillo izquierdo el defensor argentino no quedó apto para la alta competencia según el estratega.

“Gustavo Quinteros responsabilizó al cuerpo médico y al jugador. Pidió sacar a Amor del plantel. Dijo que con la lesión que tiene no volverá a su nivel y que su carrera está prácticamente terminada”, señaló en entrevista con Dale Albo tras la salida de Quinteros, a fines del 2023.

Amor no era bien considerad por Quinteros el 2023

Quinteros no confía en Emiliano Amor

A pesar de que solamente serían ocho partidos los que dirigirá en el torneo nacional, más el duelo de la Supercopa ante U. de Chile, es claro que la relación de Quinteros y Amor será bastante fría.

Si bien lo consideraba pieza clave para Colo Colo cuando llegó, en sus últimas semanas en Macul indicaba que ya “no es el mismo” y que “no está para jugar con la misma intensidad”, según reportó La Tercera a fines del 2023.

Es más: indicaron que el técnico había dado señales de que no quería considerarlo para el 2024, a pesar de que tenía contrato vigente el futbolista. Finalmente el central se mantuvo bajo la dirección técnica de Jorge Almirón, que incluso lo aceptó nuevamente este año.

Habrá que ver si Amor tiene oportunidades con Quinteros, considerando que el otro central con el que trabajó es Alan Saldivia. A Jonathan Villagra y Sebastián Vegas los conocerá por primera vez en caso de arribar al Monumental.

