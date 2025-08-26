Le ponen la cruz a Gustavo Quinteros en Colo Colo: “No puede ser tan mala la memoria”

Colo Colo está en busca de encontrar nuevo técnico tras la salida de Jorge Almirón y es en ese contexto es que se conoció que en Macul se inclinan por un viejo conocido como principal candidato.

Se trata de Gustavo Quinteros, ex DT del Cacique entre la fatídica temporada 2020 y 2023, y donde cosechó un título de liga, dos Copa Chile y una Supercopa, y que actualmente se encuentra libre tras su breve paso por Gremio de Brasil.

Es en ese contexto donde apareció un reconocido periodista nacional a cuestionar la llegada de Quinteros a Macul, pero no por su calidad como DT, Coke Hevia.

ver también Cuestionan al favorito para ser el nuevo DT de Colo Colo: “Me parece un buen técnico, pero…”

Coke Hevia está en contra de la llegada de Quinteros a Colo Colo:

Ya lo había señalado en conversación con RedGol donde declaró que “Colo Colo tiene que salir del círculo vicioso”y ahora lo reiteró a través de su cuenta de X (@Coke Hevia).

El conductor del programa radial ‘Pauta de Juego’ señaló: “Quinteros es buen DT? No, es un excelente DT” partió diciendo Hevia en un comentario que posteriormente terminó siendo más negativo que positivo contra el DT argentino-boliviano.

Tras ello, señaló que Quinteros no era lo que hoy necesitan en Macul, indicando que: “Es lo que necesita CC en este momento? Para mí no, hay un plantel que depurar, quitarles protagonismo a referentes y confiar en los de casa”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, agregó una frase más que polémica que trae de regreso los fantasmas que tenía Gustavo Quinteros en su último proceso: “Finalmente, hay que analizar porque se fue, no puede ser tan mala la memoria” cerró.

(Foto: Captura)

Esto en clara referencia a algunos cuestionamientos que se ganó Gustavo Quinteros durante su paso por el Cacique, entre ellos el privilegiar la llegada de cuestionados jugadores extranjeros, en desmedro de las juveniles albas, como ocurrió con los casos de Ramiro González, Fabián Castillo, Darío Lezcano o Agustín Bouzat, entre otros.

Publicidad