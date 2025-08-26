La carrera por ser el nuevo entrenador de Colo Colo sigue firme y entramos en la primera curva. Tras la salida de Jorge Almirón, en Blanco y Negro se pusieron las pilas para traer a un sucesor.

El paupérrimo momento del Cacique en la Liga de Primera motivó la decisión de la dirigencia de remover al argentino, con una fecha tope para este miércoles 27 de agosto para conocer a su sucesor.

Sin embargo, la carrera ya se acerca a los metros finales luego de las distintas reuniones vía zoom, con una lista de competidores que se alistan a seguir galopando por el ansiado puesto.

Cuestionan elección “a la segura” del nuevo técnico de Colo Colo

Por ahora, en los 100 metros quien asoma como firme candidato a ganar la banca de Colo Colo es Gustavo Quinteros. Pero por los palos aparecen otros nombres que pueden amargar esa ventaja.

Su eventual regreso genera todo tipo de reacciones en los hinchas, tanto positivas como negativas, en especial por la forma en como se dio su salida de la institución a finales de 2023.

Uno de ellos es el de un exreferente de Colo Colo que cuestiona muy duro a Blanco y Negro si es que el nombre de Quinteros es el elegido para suceder a Almirón.

“Yo creo que los dirigentes van a la segura y van a la fácil. Hay mucho dirigente que no le da para pensar en otro técnico o cambiar la forma para que Colo Colo crezca y qué pasa, van a lo seguro“, dice Lucas Wilchez a Redgol.

Gustavo Quinteros tiene la delantera para ganar la carrera de DT en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“Me parece un buen técnico, pero…”

Luego, en charla con nuestro sitio, Wilchez detalla que Gustavo Quinteros no le parece un mal DT para Colo Colo, pero volver a confiar en él es irse simplemente por una carta segura.

“Como con Quinteros en un momento le fue bien, lo eligen. Gustavo me parece un buen técnico, pero yo creo que se había ido con un desgaste en todo sentido y volverlo a traer es ir a la fácil y es eso, un salvavidas”, detalla.

“Más que nada para cuidar porque traen un técnico que la gente lo quiere, muchos lo quieren”, califica el exjugador del Cacique.

Finalmente, quien estuviera vistiendo la del albo en el Estadio Monumental reitera que es de su gusto, pero “no se si era para volverlo a traerlo ya, a mí me gusta. Porque es un tipo serio, firme, no se casa con nadie. Después, en los papeles, no te garantiza que va a andar bien”, cierra.

