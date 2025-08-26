Es tendencia:
¿Humo o en carpeta? Filtran lista oficial de técnicos que le pelean a Gustavo Quinteros la banca de Colo Colo

Periodista con ojos en Macul reveló toda la verdad sobre los nombres reales que opacan el retorno del DT.

Por Nelson Martinez

Colo Colo a horas de anunciar al nuevo DT.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo a horas de anunciar al nuevo DT.

Colo Colo alista su nuevo técnico donde ya avisaron que este miércoles 27 de agosto habrá humo blanco desde las oficinas de Blanco y Negro. Ahí, el principal candidato es Gustavo Quinteros.

Fue así que tras lo conversado por los administradores del club, Rodrigo López, periodista de DirecTV Chile con ojos en Macul, contó toda la verdad sobre los nombres que podrían quitarle la banca al DT en el albo.

¿Humo o en carpeta? Bajo el formato de pregunta directa junto a Pablo Flamm, el comunicador filtró los entrenadores que son real opción para asumir en un complicado momento del equipo.

¿Qué entrenadores pelean para asumir en Colo Colo?

Rodrigo López, periodista de DSports Chile avisó los técnicos que solo fueron humo en Colo Colo y los que realmente podrían amargar la firme opción de Gustavo Quinteros para retornar.

Quinteros suena fuerte en Colo Colo /Photosport

Quinteros suena fuerte en Colo Colo /Photosport

Bajo ese ejercicio, el comunicador reveló que los hombres que son humo en Macul parten por Martín Demichelis y Gabriel Milito, mientras que la lista de reales opciones es mayor.

“Podríamos agregar un paraguayo, hay cerca de cinco, pero hay tres que tienen una preferencia mayor”, dijo Rodrigo López, confirmando que Vitamina Sánchez es el que más se acerca a amagar el retorno de Quinteros.

Mientras Jorge Almirón cobró US$2 millones: ¿De cuánto será el sueldo de Gustavo Quinteros?

ver también

Mientras Jorge Almirón cobró US$2 millones: ¿De cuánto será el sueldo de Gustavo Quinteros?

Junto al ex DT de Palestino, los otros nombres que son opción en carpeta para Colo Colo son Gerardo Martino y Pablo Guede, en una decisión final que se conocerá este miércoles en el Estadio Monumental.

La lista definitiva en Colo Colo:

