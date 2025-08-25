Es tendencia:
Mientras Jorge Almirón cobró US$2 millones: ¿De cuánto será el sueldo de Gustavo Quinteros?

El entrenador argentino nacionalizado boliviano corre con ventaja y todo apunta a que será el nuevo adiestrador de Colo Colo.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo sigue en la búsqueda de nuevo entrenador y todo podría cambiar está semana. Es que Aníbal Mosa confirmó que ya se encamina la llegada del reemplazante de Jorge Almirón

Esperemos tener el entrenador el miércoles. Mañana tendremos reuniones y entrevistas por zoom. La propuesta es hasta diciembre de 2026”, expresó el presidente de ByN tras la reunión de directorio del lunes.

Así las cosas, el principal candidato es un viejo conocido en el Estadio Monumental. Esto trata de Gustavo Quinteros, quien se encuentra libre tras su último paso por Gremio y Vélez.

Tiene cláusulas, y podría depender de una llamada de la selección. Pero todo indica que el nuevo entrenador de Colo Colo será Gustavo Quinteros”, complementó el periodista Edson Figueroa. 

¿De cuánto será el sueldo de Gustavo Quinteros?

Ahora el tema a acordar es el sueldo que recibirá el estratega. La primera comparación es lo que hizo Jorge Almirón. El adiestrador trasandino recibió cerca de dos millones de dólares por temporada. Lo que al final se transformó en un dolor de cabeza para ByN ya que prolongó su salida.

En tanto, Gustavo Quinteros en su primer paso por Colo Colo recibió cerca de un millón de dólares al año. Sin embargo, su salario se disparó en su llegada a Gremio. En el cuadro brasileño el salario aumentó a dos millones de la moneda estadounidense y se ubicó entre los mejores pagados. Por lo que será un tea a discutir en ByN. 

Cabe consignar que según Mosa, el nuevo entrenador será el encargado de dirigir la Supercopa ante Universidad de Chile el 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura. 

