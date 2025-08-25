Con la necesidad de sumar una victoria para acabar con su mala racha en la segunda rueda en Liga de Primera, en Colo Colo comenzaron este lunes a preparar su próximo y vital encuentro, nada menos que el Superclásico 198 como locales ante Universidad de Chile.

Luego de un fin de semana de descanso para el plantel, durante la presente jornada volvieron a los entrenamientos en el Estadio Monumental, con una importante novedad, como es la vuelta a los trabajos del central uruguayo Alan Saldivia.

Colo Colo recupera a Alan Saldivia para Superclásico

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el defensor oriental superó la pubalgia que arrastraba en el último mes y con la que jugó incluso lesionado ante Católica, por lo que ya trabajó a la par de sus compañeros.

Recordemos que en el último partido de Colo Colo, donde igualaron sin goles con Palestino en La Cisterna, Saldivia no entró en la citación por decisión de la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, luego que se cayera su opción para salir a la MLS.

Así las cosas, y si se considera la suspensión del argentino Emiliano Amor por acumulación de tarjetas amarillas, el uruguayo toma ventaja para ser titular en el duelo mayor del fútbol chileno ante la U, en busca de su primer triunfo en lo que va del semestre.

Alan Saldivia podrá volver a jugar en Colo Colo para el Superclásico (Photosport)

Los números del uruguayo con el Cacique en 2025

Alan Saldivia es uno de los futbolistas más regulares que tiene Colo Colo en su plantel. Durante la presente temporada sólo se ausentó de cuatro juegos, dos por lesión, uno por decisión técnica y el otro no salió de la banca. Aún así es de los más cuestionados por los hinchas.

Si nos basamos en los datos, el defensor uruguayo registra 2.496 minutos en cancha durante 29 cotejos entre torneos nacionales y Copa Libertadores, donde en todos fue titular. No convirtió goles, suma una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.

¿Cuándo es el próximo juego de los albos?

Colo Colo buscará volver al triunfo nada menos que en la edición 198 del Superclásico, cuando este domingo 31 de agosto a partir de las 15:00 horas reciba a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por la fecha 22 en Liga de Primera.