Especialista de ESPN le hace un altar al DT que va caminando para Pedrero: “Le va a ayudar a Colo Colo”

Colo Colo vive un dramático momento deportivo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, porque se encuentra en un triste décimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Si el torneo termina hoy, el cuadro albo se queda sin pan ni pedazo, porque no está alcanzando siquiera un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

Blanco y Negro tiene que actuar rápido y encontrar al nuevo DT tras el despido de Jorge Almirón, donde uno de los candidatos que empieza a sonar con fuerza en el estadio Monumental es el uruguayo Pablo Repetto.

Desde ESPN llenan de elogios a Pablo Repetto

El último equipo que dirigió Repetto fue Atlético Nacional de Medellín en 2024, es por ello que en RedGol llamamos al periodista colombiano de ESPN Andrés Marocco, quien analizó las condiciones del estratega uruguayo.

“Es un técnico que a mí me parece que en Nacional no le no le dieron tanto tiempo. Le tocó un Nacional con una cantidad de jugadores que de pronto se habían estacionado en una zona de confort. Suele pasarle a los equipos más poderosos de todos los países”, dijo de entrada el comentarista.

“Me parece que es un técnico interesante, es serio y es eso sí, es un tipo con que no permite, hasta donde yo le percibo, actos de indisciplina y ese tipo de cosas“, agregó.

Pablo Repetto suena fuerte en Colo Colo. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images)

Sobre el estilo de juego de los equipos de Repetto indicó que “es un tipo que juega muy a la uruguaya, o sea, sus equipos se fortalecen en las dos áreas, pero es un un técnico que para mí tenía que haberse quedado más tiempo en Nacional. Incluso estuvo sonando como una posibilidad clara para Millonarios ahora y al final se quedaron con prefirieron un viejo conocido como Hernán Torres”.

“Repetto le puede ayudar mucho a Colo Colo en la fase defensiva, donde tiene problemas, ya que los uruguayos cuidan mucho eso. Además, trabaja bien la pelota quieta, le importa el ataque. Le puede servir mucho a Colo Colo esa clase de entrenador. Yo veo con buenos ojos a Repetto, me parece un buen técnico, de buena trayectoria, ha ganado cosas. En definitiva, me parece una buena opción para Colo Colo”, cerró Andrés Marocco.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.