Colo Colo está contra el tiempo en la elección de entrenador. El equipo marcha décimo en el torneo y necesita de manera urgente un cambio en la mano técnica, para aspirar a subir algunos escalones y clasificar a Copa Sudamericana.

Se espera que en el receso de Fecha FIFA, planeada para la próxima semana, puedan llegar a acuerdo con algún técnico. Y uno de los que suena fuerte es el uruguayo Pablo Repetto.

Aníbal Mosa señaló que uno de los requisitos fundamentales para llegar al Cacique es que “haya entrenador en un equipo grande“, algo que cumple el charrúa.

Tras deslumbrar en Independiente del Valle, tuvo pasos por Olimpia (duró poco al ser eliminado de Copa Libertadores), Liga de Quito, Nacional de Uruguay y Atlético Nacional de Colombia.

Repetto no deja que le metan jugadores

Para Pablo Repetto, las divisiones inferiores son claves en los clubes. “La apuesta a los jóvenes es una marca en la carrera de Repetto. Así lo hizo en los equipos que dirigió. De hecho, Independiente del Valle es un claro ejemplo”, señalaron en ESPN.

De hecho en Nacional de Uruguay los defendió de las críticas. “¿Qué le quiero decir a la gente con esto? Que eso le llega al jugador y algunos lo soportan y otros no”, manifestó.

Se caracteriza además por elegir jugadores para su plantel. “Se dicen cosas que uno tiene que escuchar y no puedo responder todos los días sobre jugadores que llegan y que se van. Dicen que los dirigentes traen los jugadores, los jugadores los traigo yo. En ningún momento me impusieron que venga, se quede o se vaya algún jugador”, indicó en Liga de Quito.

“Si dicen que los dirigentes traen los jugadores, me estarían diciendo que yo como entrenador no existo, estarían diciendo que los directivos me faltan el respeto y eso no es así, es falso”, expresó.

Sobre su estilo de juego, señaló el año pasado en Colombia la idea táctica para sus equipos. “Si analizan los últimos tiempos, yo he jugado con una línea de cuatro, un doble cinco, dos jugadores por banda, un mediapunta y un delantero”, cerró.