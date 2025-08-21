No son días tranquilos en Colo Colo tras oficializarse la salida de Jorge Almirón en la banca y el castigo a Arturo Vidal por el Tribunal de Disciplina. El Cacique afronta ahora un duro desafío ante Palestino y con estreno en la banca.

Bajo el mando de Hugo González, el elenco albo tendrá novedades de entrada en la formación, ya que un habitual titular que estuvo en la polémica en las últimas jornadas no estará entre los citados.

Se trata de Alan Saldivia, quien pudo partir esta semana a la MLS, pero su paso al Houston Dynamo se vio truncado a última hora. Además de eso, la situación del defensa se ve complicada por todos lados en el Estadio Monumental.

Sin jugar en Colo Colo

Daniel Arrieta, periodista que cubre Colo Colo en TNT Sports, contó todos los detalles del polémico caso de Alan Saldivia y su sitial en el equipo tras su frustrada salida al extranjero.

“Saldivia no va la MLS porque la oferta no se pudo presentar por error administrativo, en Houston no se percataron que el jugador estaba en la lista de buena fe de otro equipo (Vancouver Whitecaps). El uruguayo se quedará pese a que estaba todo encaminado en lo económico”, partió diciendo el comunicador.

Fue ahí que Arrieta reveló el nuevo problema de Saldivia con su presente en Macul, diciendo que “para el duelo contra Palestino no irá citado, arrastra molestias físicas”.

“Queda fuera, la realidad es que no saldrá y debe esperar a fin de año si hay otra alternativa, esto escapa de Colo Colo y los representantes”, cerró, en un duro mazazo para el jugador.