Hugo González tiene una relación de muchísimos años con Arturo Vidal, a quien dirigió en su época formativa en Colo Colo. Este nuevo interinato del DT, que se desempeñaba en la Sub 16 de los albos, propicia que nuevamente pueda trabajar en el día a día junto al Rey.

Todo ocurrió después de que González tomara junto a Luis Pérez la vacante dejada por Jorge Almirón. La desastrosa presentación de los albos en el clásico ante Universidad Católica motivó que Blanco y Negro por fin aprobara la salida del DT argentino.

Almirón recibirá una indemnización de 900 mil dólares en seis cuotas tras la rescisión de su contrato. Pues bien, ya hubo quienes hablaron abiertamente de la influencia que tendrá Vidal con González, tal como acusó Juan Cristóbal Guarello.

Hugo González afina detalles para el partido frente al Tino. (Andres Pina/Photosport).

“He hablado muy poco, casi nada. Aunque no crean, no he tenido mucha conversación con Arturo. Es un profesional, hay una cordialidad de saludo”, manifestó el estratego. De todas maneras aclaró que sigue siendo alguien especial para él.

Dijo que “todos saben lo que él representa para esta institución, el fútbol chileno y especialmente para mí“, por lo evidente que es el cariño mutuo. De hecho, en más de alguna ocasión el King lo ha postulado para las selecciones juveniles de Chile.

Hugo González y sus primeros días como DT de Colo Colo: “No tanta cercanía con Arturo Vidal”

Hugo González se hizo cargo del interinato de Colo Colo y Arturo Vidal es uno de los futbolistas que tiene en el plantel profesional. Alguien a quien conoce de sobra. Y que, con toda seguridad, considera importante en cuanto a opiniones e incluso sugerencias tácticas.

Arturo Vidal recibió una fecha de castigo y no estará ante Palestino. (Andres Pina/Photosport)

“Arturo está disponible, siempre quiere entrenar, quiere jugar y que el equipo siga creciendo. No he tenido tanta cercanía con Arturo”, admitió González, quien junto a Pérez tiene poco tiempo para afinar los últimos detalles previos al duelo ante Palestino por la fecha 21.

En aquel duelo, el Rey quedó suspendido, pues recibió una fecha de sanción por el Tribunal de Disciplina. Aunque de todas maneras pudo mantener vivas las esperanzas de jugar el próximo Superclásico ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Palestino en la fecha 21 de la Liga de Primera?

Palestino recibirá a Colo Colo en la fecha 21 de la Liga de Primera este viernes 22 de agosto a las 15 horas en el Estadio Nacional. El árbitro será Héctor Jona.

