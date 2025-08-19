¡Es oficial! Este martes 19 de agosto el Tribunal de Disciplina dio a conocer la sanción a Arturo Vidal tras los hechos sucedidos en el pasado duelo ante Everton, donde el “King” insultó en los camarines al árbitro Felipe González por el penal que derivó en la igualdad.

El ente encargado de juzgar y sancionar las infracciones dio a conocer que el “King” finalmente recibió una fecha de castigo y, por tanto, se pierde solamente el duelo ante Palestino de este viernes.

Mala noticia para Vidal y Colo Colo, que de todas formas celebran en Macul, ya que Arturo Vidal volverá a estar disponible para el Superclásico ante Universidad de Chile , duelo pactado a celebrarse el próximo 31 de agosto en el Estadio Monumental y que será el segundo encuentro de los albos con la dupla técnica, recientemente conformada por Luis Pérez y Hugo González.

Arturo Vidal se pierde el duelo contra Palestino, pero estará ante la Universidad de Chile. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Los motivos tras la sanción

El pasado 10 de agosto Everton y Colo Colo igualaron a un gol en el Estadio Sausalito, duelo que se definió en los minutos finales tras la conquista de Sebastián Sosa Sánchez (90+9’), delantero que mediante un lanzamiento penal decretó la igualdad.

En los albos la igualdad “in extremis” fue un balde de agua fría, tanto así fue que en los camarines del recinto viñamarino llegó Arturo Vidal, quien esa jornada no vio acción en el campo de juego, a encarar al técnico del encuentro, Felipe González.

En su informe, el juez del duelo entre ruleteros y albos consignó los insultos del mediocampista colocolino:

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR ¿o no?’”, expuso en primer lugar González.

No obstante, la declaración del colegiado sobre el momento no se quedó ahí y agregó que el “King” durante los cuestionamientos le señaló: “Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos”, para finalmente cerrar con: “Siempre es la misma hu**, usen el VAR, para eso tienen la hu**”.

